El Ibex 35 cede un 0,7% y pierde los 8.700 enteros ante el aumento de tensión en Ucrania

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha retrocedido un 0,76% en la sesión de este jueves, perdiendo de esta forma los 8.700 enteros, en una jornada marcada por la presentación de resultados empresariales y el repunte de la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En este sentido, Estados Unidos y sus aliados siguen acusando a Moscú de planear una invasión de Ucrania, algo que el Kremlin ha rechazado. De hecho, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha insistido hoy en que "todos los indicios" de los que dispone su Gobierno apuntan a un ataque inminente de Rusia sobre territorio ucraniano, hasta el punto de que cree que ocurrirá "en los próximos días".

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha respondido a las propuestas presentadas por la Administración de Biden en materia de seguridad europea considerándolas "no constructivas", porque no han dado respuesta a los "elementos básicos" solicitados por Rusia previamente --la no expansión de la OTAN y el rechazo a la creación de bases militares en territorios que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética (URSS), principalmente--.

Además, las autoridades de Rusia han expulsado al 'número dos' de la embajada estadounidense en Moscú, Bart Gorman, en pleno aumento de la tensión en torno a Ucrania ante la amenaza de una posible invasión por parte de tropas rusas.

En el plano empresarial, Repsol ha presentado unas ganancias récord de 2.499 millones de euros en 2021, cerrando así la crisis por la pandemia en 2020 y volviendo a niveles preCovid, impulsado por su modelo de negocio integrado y el alza de las materias primas. En la sesión de hoy, la compañía ha cerrado con una caída en Bolsa del 0,54%.

En cuanto a datos económicos, este jueves se ha conocido que la deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2021 en el 118,7% del PIB, 1,3 puntos porcentuales menos respecto a 2020 y por debajo del objetivo del Gobierno, y alcanzó en diciembre los 1.427.763 millones de euros.

Además, el Tesoro Público ha colocado este jueves 4.529,37 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho pagando más a los inversores.

En este contexto, el Ibex 35 cerraba en los 8.671,1 puntos, con solo seis valores en positivo: Rovi (+1,75%), CIE Automotive (+0,85%), Endesa (+0,75%), Ferrovial (+0,48%), Acciona (+0,28%) e Inditex (+0,12%).

Por el contrario, en el terreno negativo han destacado las caídas de IAG (-4,25%), PharmaMar (-3,63%), Acerinox (-2,89%), Grifols (-2,82%), Arcelormittal (-2,51%) y Fluidra (-2,48%).

En este escenario, el resto de bolsas europeas también han cerrado con pérdidas, del 0,87% en Londres, del 0,26% en París, del 0,67% en Fráncfort y del 1,11% en Milán.

Por otro lado, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 93,19 dólares, tras caer un 1,70%, mientras que el Texas se colocaba en los 92,08 dólares, tras ceder un 1,69%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1368 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 99 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,213%.