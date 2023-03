El Ibex 35 se recupera un 0,5% en la media sesión y se coloca por encima de los 9.000 enteros

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con una subida del 0,56%, lo que le llevaba a situarse en los 9.009,3 enteros, tras las turbulencias en Estados Unidos por la situación de Silicon Valley Bank y Signature Bank, y en una sesión marcada por la publicación de un nuevo dato de inflación en Estados Unidos.

La banca, que ayer mostró fuertes correcciones por la situación al otro lado del Atlántico, hoy moderaba sus caídas. Así, Banco Sabadell caía un 0,96%; Unicaja Banco, un 0,84%; Santander, un 0,79%; BBVA, un 43%; y Bankinter, un 0,07%. CaixaBank, por su parte, registraba un avance del 0,83%, mientras que el 'farolillo rojo' era Mapfre, con un descenso del 1,63%.

Renta 4 considera que el "castigo" que sufrió ayer el sector financiero en Bolsa fue "excesivo". "Lo sucedido con SVB no es extrapolable a la banca española, mucho más diversificada por sectores (no concentrada en startups tecnológicas como es el caso de la americana) y por depositantes (no tan concentrado como SVB, con un depósito medio de 5 millones de dólares), con elevada liquidez y un modelo de negocio no tan dependiente de la inversión en activos con fuertes minusvalías latentes ante la rápida e intensa subida de tipos de los bancos centrales", destacan los analistas de la entidad.

Por el lado positivo, las mayores subidas en la media sesión dentro del Ibex 35 se las anotaban Merlin (+2,91%), Colonial (+2,84%), Naturgy (+2,48%), Endesa (+2,328 y Aena (+1,95%).

Por otro lado, el mercado estará pendiente del dato de IPC de febrero en Estados Unidos. Se prevé que la tasa general se modere al 6% y la subyacente, al 5,5%, si bien será relevante el nivel que alcance la inflación de los servicios.

El resto de Bolsas europeas cotizaban al alza, con una revalorizacón del 0,46% en Fráncfort, del 0,10% en París y del 0,08% en Milán. Solo Londres caía un 0,18%.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 79,04 dólares, con un descenso del 2,14%, mientras que el Texas cotizaba en los 72,90 dólares, un 2,54% menos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0722 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a diez años bajaba hasta el 3,429% y la prima de riesgo se situaba en los 111 puntos básicos.