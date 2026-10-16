El Ibex 35 repunta un 0,7%, hasta los 19.320 puntos, tras alejar la Fed una nueva subida de tipos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un alza del 0,73% en la media sesión de este viernes, hasta los 19.320,8 puntos, después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, enfriara la posibilidad de volver a subir los tipos de interés en octubre.

En concreto, el presidente de la Fed ha reiterado el compromiso del banco central de EEUU con la estabilidad de precios, recordando que se eliminaron algunas medidas de estímulo hace aproximadamente un mes.

En cualquier caso, el 'Guardián del dólar' ha reiterado que la entidad volverá a reunirse un par de veces más en 2026, y ese será el momento clave en el que analizará la situación. "No prejuzgo las reuniones. No creo en predecir ahora lo que haré en las reuniones que tenemos en lo que resta del año", ha añadido.

"Aun con todo,el mercado sigue descontando tres subidas de la Fed en los próximos 12 meses ante la promesa de estabilidad de precios", han afirmado los expertos de Renta 4, que añaden que las cifras de ventas minoristas, empleo semanal y precios de la producción supone una renovada presión al alza sobre la inflación.

No obstante, las tensiones se mantienen en el ámbito geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington sopesa el uso de la bomba GBU-43/B --conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'-- contra Irán y ha reiterado que la guerra con Irán "va a terminar muy pronto, de una forma u otra", en medio de la falta de avances durante los últimos meses en las conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Pese a esta situación, Estados Unidos asegura que más de 40 buques comerciales transitaron durante el último día a través del estrecho de Ormuz a pesar de las restricciones y ataques por parte de Irán en la zona, antes de denunciar que el reciente hundimiento de un buque de bandera singapurense fue causado por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria.

Bajo el paraguas macro, se ha conocido que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025. De su lado, la cifra de negocios de la industria se elevó un 10,8% en términos interanuales.

También se ha conocido que las tasas de inflación interanual de la zona euro y para el conjunto de la Unión Europea (UE) se situaron en septiembre en máximos de tres años, después de que ambas referencias subieran hasta el 3,8%, seis décimas por encima de las respectivas lecturas en agosto, según ha confirmado Eurostat.

Los principales valores alcistas en la media sesión eran Acciona (+3,16%), Solaria (+2,73%), Indra (+2,73%), Sacyr (+2,60%), Amadeus (+2,50%) y Merlin (+2,20%). Del lado contrario, solo dos valores cotizaban en 'rojo': Repsol (-0,51%) y Aena (-0,47%).

El resto de los principales mercados europeos también repuntaba al alza, con la excepción de Londres, que caía un 0,08%. Fráncfort subía un 0,99%; París, un 0,23%; y Milán, un 0,77%.

El petróleo evolucionaba levemente a la baja, con el barril de Brent cotizando en 105,58 dólares, un 0,30% menos, y el West Texas Intermediate (WTI) situado en 97,43 dólares, un 0,63% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,034%, casi sin cambios frente al 4,025% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía levemente hasta los 60,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,29% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1253 dólares por cada euro.