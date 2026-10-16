El Ibex 35 sube un 1,54% en la semana y se aferra a los 19.300 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la semana con un alza del 1,54%, hasta situarse en los 19.326,30 puntos, tras el alivio de la presión en el mercado de la deuda soberana y de las tecnológicas, que se han visto afectadas, una vez más, por las dudas respecto a la financiación de la inteligencia artificial.

El principal índice bursátil español finalizó la sesión de este viernes con una subida del 0,77%, después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, enfriara la posibilidad de volver a subir los tipos de interés en octubre.

"El Ibex avanza con dificultades ya que la banca ha acusado la fría recepción de los resultados estadounidenses, mientras las compañías beneficiadas por menores rentabilidades de la deuda aportan el contrapeso", explican los analistas de XTB.

No obstante, el Ibex 35 es el índice bursátil que más se ha revalorizado desde el comienzo del 2026 con una subida acumulada del 11,66%, por delante de Milán (+10,93%), y de Londres (+9,57%).

Volviendo a la política monetaria en Estados Unidos, el presidente de la Fed ha reiterado el compromiso del banco central de EEUU con la estabilidad de precios, recordando que se eliminaron algunas medidas de estímulo hace aproximadamente un mes.

En cualquier caso, el 'Guardián del dólar' ha reiterado que la entidad volverá a reunirse un par de veces más en 2026, y ese será el momento clave en el que analizará la situación. "No prejuzgo las reuniones. No creo en predecir ahora lo que haré en las reuniones que tenemos en lo que resta del año", ha añadido.

"Aun con todo,el mercado sigue descontando tres subidas de la Fed en los próximos 12 meses ante la promesa de estabilidad de precios", han afirmado los expertos de Renta 4, que añaden que las cifras de ventas minoristas, empleo semanal y precios de la producción supone una renovada presión al alza sobre la inflación.

Por otra parte, las tensiones se mantienen en el ámbito geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington sopesa el uso de la bomba GBU-43/B --conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'-- contra Irán y ha reiterado que la guerra con Irán "va a terminar muy pronto, de una forma u otra", en medio de la falta de avances durante los últimos meses en las conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Pese a esta situación, Estados Unidos asegura que más de 40 buques comerciales transitaron durante el último día a través del estrecho de Ormuz a pesar de las restricciones y ataques por parte de Irán en la zona, antes de denunciar que el reciente hundimiento de un buque de bandera singapurense fue causado por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria.

Bajo el paraguas macro, se ha conocido que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025. De su lado, la cifra de negocios de la industria se elevó un 10,8% en términos interanuales.

También se ha conocido que las tasas de inflación interanual de la zona euro y para el conjunto de la Unión Europea (UE) se situaron en septiembre en máximos de tres años, después de que ambas referencias subieran hasta el 3,8%, seis décimas por encima de las respectivas lecturas en agosto, según ha confirmado Eurostat.

En este contexto, los valores más alcistas de este viernes han sido Acciona Energía (+3,18%), Acciona (+2,97%), Telefónica (+2,71%) y Merlin Properties (+2,46%). Solo Redeia ha finalizado la jornada con una caída del 0,20%.

El resto de los principales mercados europeos también han cerrado la semana con subidas: el índice británico FTSE 100 repuntó un 0,38%, el francés Cac 40 un 0,28%, el alemán Dax un 0,95%, el italiano FTSE MIB un 0,93% y el Euro Stoxx 50 un 0,58%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba mixto: el Dow Jones remontaba un 0,24% al cierre de las Bolsas en Europa, el S&P 500 cedía un 0,35% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, se dejaba un 1,08%.

En cuanto a las materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,18% hasta situarse en los 105,73 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 0,12% hasta los 97,85 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,002%, frente al 4,025% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía levemente hasta los 59,91 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,22% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1245 dólares por cada euro.

Respecto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,65% hasta situarse en los 4.197 dólares, mientras que la principal criptomoneda del mercado, el bitcoin, perdía un 1,06% hasta los 81.576 dólares.