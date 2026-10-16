Los desahucios caen un 35,7% en el segundo trimestre, hasta los 4.474, según el CGPJ

Los desahucios en España - EPDATA

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Los derivados del impago de alquiler se redujeron un 57,7%

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre de 2026 fue de 4.474, lo que supone un 35,7% menos respecto al mismo trimestre de 2025, de acuerdo con los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La mitad de los lanzamientos (el 50,1% o 2.244), fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, mientras que otros 1.109 --el 24,8%-- derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.121 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 8,9% respecto al segundo trimestre de 2025. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la reducción fue del 57,7%. Por el contrario, los lanzamientos por otras causas fueron más del doble (+152,5%), al pasar de 444 en el segundo trimestre de 2025 a 1.121 en el mismo periodo de este año.

Cataluña --con 983 lanzamientos, el 21,9% del total nacional-- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2026, seguida por Madrid, con 778; Andalucía, con 737; y la Comunidad Valenciana, con 629.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 456; seguida por Andalucía, con 397, y la Comunidad Valenciana, con 361. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 247, el 22,2% del total nacional; en Cataluña, 209, y en la Comunidad Valenciana, 184.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, que un lanzamiento sea solicitado a un servicio común no significa que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 fue de 17.276, un 26,8% más que en el mismo trimestre de 2025. De ellos, 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,1%.

LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS CAEN UN 28,6%

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, un 28,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.319; la Comunidad Valenciana, con 807; y Madrid, con 563.

Si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 27,9 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 20,6, y la Comunidad Valenciana, con 14,9.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de los desahucios por no pagar el alquiler o la hipoteca en lo que va de año

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