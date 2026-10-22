La oferta de vivienda en venta acelera su caída en el tercer trimestre al 9%, según idealista

Archivo - Cartel de venta de parcela en barrio en construcción - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en venta bajó un 9% durante el tercer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, acelerando en dos puntos el ritmo de caída registrado en el segundo trimestre (-7%), según un estudio publicado este jueves por el portal inmobiliario idealista.

De acuerdo con este estudio, sólo siete capitales españolas elevaron su stock de viviendas disponibles para la compra en este periodo. La mayor subida se ha registrado en Valencia (+15%), seguida de Madrid (+14%), San Sebastián (+8%), Ávila (+7%), Santa Cruz de Tenerife (+3%), Sevilla (+2%) y Barcelona (+1%).

En el resto de las capitales, el volumen de viviendas en venta fue inferior al de hace un año. Las mayores caídas se localizan en Palencia (-43%), Ceuta (-39%), Melilla (-37%), Ourense (-32%), Zamora (-32%) y Jaén (-31%).

Por su parte, Salamanca ha experimentado un descenso del 24%, Valladolid del 23%, y Cáceres, Huesca y Segovia se han anotado reducciones del 22%. Entre otros grandes mercados urbanos donde la oferta también ha caído, destacan Alicante y Bilbao (-5%), Palma (-2%) y Málaga (-1%).

A nivel provincial, el stock disponible únicamente ha aumentado en la Comunidad de Madrid, con una subida del 8%. En el resto de provincias la oferta ha descendido, registrándose las menores bajadas en Valencia (-1%), Santa Cruz de Tenerife (-2%), y en Alicante, Las Palmas y Sevilla (-5% en los tres casos).

Por el contrario, la mayor reducción de oferta provincial la lidera Palencia (-32%), seguida de Salamanca (-25%), Zamora (-25%) y La Rioja (-24%).

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que "la oferta de vivienda en venta sigue reduciéndose en la mayor parte del país y el ritmo de caída se ha acentuado".

Asimismo, ha apuntado que "los grandes mercados, encabezados por Valencia y Madrid, registran crecimientos, mientras que las ciudades medianas y pequeñas siguen perdiendo oferta a un ritmo elevado".

Según Iñareta, esta dualidad muestra que "los fuertes incrementos de precio en las grandes ciudades están alejando a compradores que no pueden asumir esos niveles, lo que reduce la presión sobre el stock disponible y podría favorecer una cierta moderación de precios en esos mercados a medio plazo".