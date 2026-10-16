Pisos.com avisa de que la emancipación juvenil seguirá retrasándose si no crece la oferta de alquiler asequible

Un edificio en Borriana - GVA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portal inmobiliario pisos.com ha advertido de que la edad de emancipación de los jóvenes seguirá aumentando si no crece la oferta de alquiler asequible, después de que España haya alcanzado los 30,2 años de media en 2025, frente a los 29,8 años de 2020.

Según los últimos datos de Eurostat analizados por el portal, España es el cuarto país de la Unión Europea donde los jóvenes más tardan en abandonar el hogar familiar, solo por detrás de Croacia (31,5 años), Grecia y Eslovaquia (30,9 años en ambos casos).

La edad media de emancipación en España ha aumentado cuatro décimas en cinco años, mientras que la media comunitaria ha descendido de los 26,4 años de 2020 a los 26,3 de 2025. De este modo, la brecha entre España y la UE se ha ampliado de 3,4 a 3,9 años.

"La edad de emancipación ha dejado de retratar una decisión personal para retratar una barrera de entrada. Cuando un joven sale de casa a los 30, es evidente que el calendario no lo ha marcado él, sino el mercado", ha señalado el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

El portal apunta que el acceso a la primera vivienda está condicionado por los salarios de entrada, los contratos discontinuos y una capacidad de ahorro que no siempre resiste el coste del alquiler.

"Buena parte del debate público sigue planteando la emancipación como una cuestión de voluntad generacional, y no lo es. Ningún joven decide quedarse en casa de sus padres hasta los 30 por comodidad, lo que sucede realmente es que se topa con unos requisitos de solvencia, avales y estabilidad contractual que dejan fuera incluso a quien tiene con qué pagar", ha afirmado Font.

CASI NUEVE AÑOS DE DIFERENCIA CON FINLANDIA

En la clasificación europea, Croacia encabeza la lista con una edad media de emancipación de 31,5 años, seguida de Grecia y Eslovaquia, con 30,9 años en ambos casos. España e Italia comparten la siguiente posición, con 30,2 años.

Por el contrario, Finlandia registra la edad media de emancipación más temprana de la UE, con 21,3 años, por delante de Dinamarca (21,8) y de Estonia y Lituania (22,7 en ambos casos). La diferencia entre Finlandia y España alcanza los 8,9 años.

Font ha explicado que los países donde la emancipación se retrasa más comparten un parque de alquiler pequeño y una cultura de propiedad muy arraigada. "Cuando comprar es la única salida realista, la emancipación se aplaza hasta que el banco dice que sí", ha indicado.

En el extremo opuesto, el director de Estudios de pisos.com ha defendido que los países con una emancipación más temprana han construido durante años un parque de alquiler estable y asequible, lo que permite a los jóvenes independizarse antes de reunir el ahorro necesario para comprar una vivienda.

"Mientras aquí no crezca la oferta, el indicador seguirá subiendo décima a décima", ha concluido Font.