La preocupación por la vivienda escala 12 puntos en un año y alcanza en 2026 al 54% de los españoles

III Barómetro de Vivienda y Dignidad, presentado este jueves por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y GAD3, en la Asociación de la Prensa de Madrid. - CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vivienda es ya el primer problema del país para los españoles, y el 54% la sitúa entre sus dos principales preocupaciones, frente al 42% registrado el año pasado, por delante de la sanidad (35%) y la situación política (33%).

Así se desprende del 'III Barómetro de Vivienda y Dignidad', presentado este jueves por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y GAD3, en la Asociación de la Prensa de Madrid.

Entre las conclusiones del estudio también resalta que cuatro de cada diez españoles se plantean comprar o alquilar en los próximos cinco años, pero la mayoría no puede hacerlo por las dificultades económicas o laborales (41%), la falta de oferta adecuada (32%) y la financiación (31%).

En este sentido, la imposibilidad de cambiar de vivienda también tiene consecuencias personales y familiares. Entre quienes no pueden hacerlo por motivos económicos, el 38% siente inseguridad sobre su estabilidad personal o familiar, el 13% ha retrasado tener hijos y el 12% ha aplazado o descartado formar una familia.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 65% necesitó ayuda para independizarse, y, en más de la mitad de los casos, la ayuda fue dinero de la familia.

El estado de las viviendas constituye otro de los focos de preocupación, y el 53% tiene algún problema de habitabilidad en casa. Los más frecuentes son el frío o el calor por mal aislamiento (26%), los ruidos (18%) y las humedades (16%). Además, uno de cada cuatro de los que necesitan hacer mejoras no puede pagarlas.

Sobre la vivienda de segunda mano, el 38% cree que el Certificado de Garantía Técnica mejoraría el mercado y el 57% está de acuerdo con prohibir la venta de viviendas con calificación técnica desfavorable.

En el ámbito del alquiler, un tercio de los inquilinos considera difíciles los requisitos de acceso. Esta percepción aumenta hasta el 53% entre los que dedican más de la mitad del sueldo al alquiler.

Para garantizar una vivienda digna, los encuestados piden sobre todo más vivienda pública en alquiler asequible (25%), limitar los precios del alquiler (23%), bajar impuestos (20%) y liberar suelo para construir (16%).