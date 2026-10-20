UGT denuncia a Idealista y Fotocasa ante Consumo por "publicidad engañosa" de viviendas "ocupadas"

Archivo - La Generalitat licita la instalación y mantenimiento de 300 sistemas de seguridad y alarmas para evitar ocupaciones ilegales en sus viviendas públicas - GVA - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado a Idealista y Fotocasa ante la Dirección General de Consumo por "presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor" sobre las viviendas que se catalogan como ocupadas.

El sindicato señala que ha realizado un "exhaustivo muestreo" de los anuncios publicados en dichas plataformas y que ha identificado cómo los portales crean, clasifican y promocionan filtros y categorías como "ocupadas", "ocupadas ilegalmente", "sin posesión" o "no visitables", agrupando en una misma etiqueta comercial "situaciones jurídicas completamente distintas".

En este sentido, relata que bajo la pestaña "ocupadas ilegalmente", las viviendas se ofrecen como "oportunidad para inversores" o "casas con bichos". Además, algunas viviendas se incluyen en hasta tres categorías distintas: "ocupadas ilegalmente", "alquiladas con inquilinos" o "nuda propiedad".

En este punto, resalta que muchas viviendas con alquileres vigentes para personas mayores con usufructos vitalicios o procedimientos de ejecución hipotecaria son etiquetadas como "ocupadas ilegalmente".

Además, UGT ha destacado que se han encontrado anuncios con datos esenciales como la superficie, número de habitaciones, planta o ubicación que son inexactos o no han sido verificados y, en algunos casos, se usan imágenes que no corresponden con la vivienda real.

Todas estas situaciones chocan con la idea de UGT, que entiende que presentar a inquilinos o personas en conflicto judicial como 'okupas' "no solo es jurídicamente falso e induce a error al comprador", sino que "estigmatiza" a familias trabajadoras y vulnerables a las que "se coloca en una posición de delincuencia y persecución social cuando ellas cumplen con su parte del contrato" y ejercen derechos que les permiten permanecer en la vivienda de forma legal.

Por tanto, en su denuncia ante el Ministerio de Consumo, solicita la apertura "inmediata" de diligencias previas de investigación a Idealista y Fotocasa, que se les requiera a ambas empresas los criterios técnicos y la documentación que exigen a los anunciantes antes de catalogar un inmueble como "ocupado", que se trasladen las actuaciones a las CNMC y las autoridades de supervisión del reglamento europeo y que se adopten medidas sancionadoras que corrijan estas conductas.

UGT advierte "del impacto social de estas prácticas", y que este tipo de anuncios buscan "fomentar un discurso que justifique la acción posterior, que no es otra que expulsar al inquilino de su hogar para vender el inmueble" y "expulsar a personas de sus domicilios".

Por último, el sindicato considera que ambas plataformas son "responsables de fomentar este discurso" y que "con su aparente neutralidad no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia las personas a los que estigmatiza como okupas".