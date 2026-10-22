El BOE publica la orden para liberar otros 4,4 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se acuerda la segunda liberación de reservas mínimas de seguridad de productos petrolíferos, con otros 4,4 millones de barriles, dentro del compromiso adquirido el pasado mes de marzo en el seno de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para contrarrestar el impacto por la crisis en Oriente Medio.

En concreto, la medida supone reducir en seis días adicionales las obligaciones de mantenimiento de existencias para los operadores del sector, centrándose de forma selectiva en los grupos de gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos, según consta en la orden.

De esta manera, se pone en el mercado un volumen aproximado de 4,4 millones de barriles de petróleo, con la fecha límite del 15 de diciembre de 2026 para su puesta a consumo por parte de los sujetos obligados.

Esta medida responde a la acción coordinada impulsada por la AIE en marzo para movilizar 400 millones de barriles a nivel global y amortiguar los efectos de las alteraciones del suministro procedentes de Oriente Medio.

España articuló su participación inicial mediante el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 17 de marzo, que habilitó una liberación inicial de hasta 11,5 millones de barriles. En aquella primera fase se aplicó una rebaja general de cuatro días de consumo nacional -3,75 millones de barriles-, mientras que las siguientes fases dependerían de la evolución de los acontecimientos.

Con esta nueva orden, la exigencia de reservas mínimas para el grupo de gasóleos y querosenos se sitúa temporalmente en 82 días, frente a los 92 días ordinarios. Por su parte, las reservas exigidas para gasolinas y fuelóleos se mantienen sin cambios, en los 88 días fijados en la primera fase.

La medida responde a las recomendaciones emitidas a mediados de octubre por la AIE, instando a sus miembros a acelerar la puesta a disposición de las reservas comprometidas dando prioridad al gasóleo, tras constatar la persistencia de tensiones intensas provocadas por restricciones de oferta, descensos de inventarios y elevados costes del transporte marítimo derivados de la inestabilidad en Oriente Medio.

La norma señala que la reducción recae de forma exclusiva sobre las existencias de los sujetos obligados privados y no afecta a las reservas estratégicas gestionadas de forma directa por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), que será la encargada de monitorizar periódicamente la puesta a consumo del combustible liberado e informar de ello al Ministerio.