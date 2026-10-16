Cuerpo dice que la "práctica totalidad" de gasolineras han trasladado a los precios la rebaja fiscal al combustible

1125960.1.260.149.20261016123740 El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha remarcado este viernes que la "práctica totalidad" de gasolineras en España han trasladado a los precios finales las rebajas fiscales al combustible aprobadas por el Gobierno a raíz de la crisis en Oriente Medio.

Dentro del último decreto ley por ayudas en materia energética, que la Diputación Permanente del Congreso debate y vota este viernes, se incluye un alivio en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

En el debate del decreto en la Diputación Permanente, Cuerpo ha dicho que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha comprobado que esa rebaja de impuestos "se ha trasladado de manera efectiva a los precios con una traslación, por ejemplo, de la última puesta en vigor del 100% en sólo unos días, en la práctica totalidad de las gasolineras".

A renglón seguido, el vicepresidente ha destacado que un día después de la aprobación del decreto en Consejo de Ministros, el 82% de las gasolineras ya había trasladado el total de esta reducción impositiva al precio en el surtidor.

El titular de Economía ha explicado que esa traslación a los precios supone ahorros directos para los consumidores de casi el 60% en el coste de la gasolina o del 40% en el caso del diésel.