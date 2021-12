Arex Markets espera que España se convierta en su mercado clave

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Arex Markets, una fintech que ofrece soluciones de financiación alternativa para pymes basadas en la innovación tecnológica e integración de datos, espera que España se convierta en uno de sus mercados claves de cara al año que viene.

Así lo ha comentado el cofundador de la compañía, Perttu Jalkanen, en declaraciones a Europa Press durante la presentación de su lanzamiento en España.

Arex Markets ha creado una plataforma a través de la cual las compañías podrán elegir qué facturas desean financiar con Arex para recibir el dinero en su cuenta en menos de 48 horas. Los inversores que comprarán estas facturas son, principalmente, fondos de deuda, 'hedge funds', vehículos especializados o family offices, entre otros.

Las pymes pagan un interés a esos inversores y, a su vez, Arex Markets recibe un porcentaje del dinero que mueve la plataforma.

La fintech lanzó su solución antes en Finlandia y actualmente ya opera en Reino Unido y Holanda. Jalkanen ha señalado en declaraciones a Europa Press que en Finlandia ya han gestionado cientos de miles de facturas por valor de unos 500.000 millones de euros, aproximadamente.

"El mercado español es mucho más grande para nosotros que Finlandia, donde también tenemos mucho que ganar, pero España es varias veces más grande", ha señalado.

La fintech aún no ha cerrado sus previsiones para España y Jalkanen asegura que están "focalizados en lanzar el producto y trabajar con Sage", compañía de tecnología de gestión empresarial con la que se han asociado.

El lanzamiento de la compañía en España se da en un contexto marcado por la concentración en el sector bancario, que actualmente no es capaz de dar los servicios de financiación que las pequeñas y medianas empresas necesitan, según ha señalado Jalkanen.

"Los bancos, aunque quieran, no pueden prestar dinero a las pymes, que no tienen activos ni nada que dar como colateral, por lo que la entidad no puede prestar el importe y tienen que buscar otras alternativas", ha explicado.

Hasta ahora, esas alternativas han sido compañías de financiación que no investigan la salud financiera de la compañía, sino que están "jugando una lotería" y cobrando unos altos intereses.

"Nosotros queremos bajar el interés que pagan las pymes y para hacerlo, no hay otra manera que automatizar el proceso y también tener todos los datos, analizarlos en base a algoritmos y verlo como un gran esquema", ha explicado.

Las pymes tienen que estar en el sistema de Sage para poder beneficiarse de los servicios de la fintech, ya que en Arex Markets necesitan tener acceso a sus datos, según ha comentado el cofundador.

Jalkanen cree que la vida privada de la geste está actualmente ligada a la tecnología, algo que se pone de manifiesto cuando los usuarios piden comida o un taxi mediante plataformas y que depende de la compañía tenga los datos de los clientes.

El cofundador de Arex Markets considera que ante este contexto, las empresas que no se adapten a este cambio tecnológico podrían quedarse atrás respecto a otros competidores, más pioneros a la hora de adoptar nuevas tecnologías. De todas formas, es posible que algunas fintech acaben quebrando.