Bankia: "Nuestra intención es no repercutir el tipo de depósito a los particulares"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha negado que la entidad vaya a cobrar a los clientes particulares por los depósitos, si bien ha confirmado que a las empresas sí que se les está repercutiendo, sea cual sea su tamaño.

Así lo ha indicado Sevilla en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, periodo durante el cual el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 575 millones de euros, un 22,6% menos respecto al mismo periodo de 2018.

"Nuestra intención es no repercutir el tipo de depósito a los particulares", ha subrayado el consejero delegado de Bankia, al tiempo que ha subrayado la continuidad de su política de trasladar estos costes financieros a las personas jurídicas.

Según ha explicado el banquero, Bankia comenzó cobrando por lo depósitos a las grandes empresas de tipo multinacional o a las vinculadas al mundo financiero, como las gestoras de activos o aseguradoras.

No obstante, a medida que el escenario de tipos negativos ha continuado acelerándose y las perspectivas de su mantenimiendo en el tiempo se han prolongado, la entidad "ha ido bajando al ámbito de las empresas en sentido amplio".

Preguntado por si algún competidor moverá ficha en este sentido, Sevilla ha dicho que no sabe qué hará el resto del sector, pero ha insistido en que "lo razonable es que con estos niveles no se repercuta a clientes particulares".

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo la semana pasada sin cambios el tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, con la tasa de facilidad de depósito en el -0,50% y la de facilidad de préstamo en el 0,25%.

Sevilla se ha referido también al aumento del traspaso de depósitos a fondos. En su opinión, Bankia está ganado cuota debido a que venía de unos niveles de intermediación más bajos que la media, al tiempo que ha remarcado que no implica un aumento del riesgo para el cliente porque se realiza un exhaustivo perfil del carácter de cada uno.

AUMENTO DE OTRAS COMISIONES

Por otro lado, el banquero ha negado que estén aumentando las comisiones de otros servicios. "Si hacen algo es más bien bajar", ha destacado.

Sevilla ha indicado que el aumento observado en la cuenta de resultados en lo que respecta a las comisiones responde a los volúmenes y no a un crecimiento unitario. "Responde a una política de crecimiento de volúmenes y no a un aumento de las tarifas", ha aseverado.

También ha dicho que confía en que el Euríbor no se verá en niveles del -0,60%. "No creo que este escenario se dé. Se ha ido normalizando a niveles del -0,28%", ha añadido, por lo no prevé que empeore el mercado hipotecario.