BBVA y Santander colaborarán con Nvidia en seguridad para agentes de IA

21 October 2026, Berlin: Jensen Huang, co-founder and CEO of Nvidia, speaks in front of the Nvidia Vera Rubin NVL72 computer (L) and the Vera MGX Compute Node during GTC Berlin. The US chipmaker is hosting its AI conference from October 20 to 22, 2026. Ph - Soeren Stache/dpa

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA y Banco Santander colaborarán con Nvidia en el desarrollo de su arquitectura de seguridad para agentes de inteligencia artificial (IA), según ha anunciado el gigante tecnológico en un comunicado.

En concreto, Nvidia ha anunciado este miércoles el proyecto 'Openshell Reference Architecture', destinado a permitir la creación, contención y observación de agentes de IA seguros en sistemas críticos e infraestructuras empresariales.

Las entidades bancarias se unen al proyecto para explorar cómo usar esta arquitectura como marco para fortalecer la gobernanza y seguridad de los agentes de IA.

Al proyecto también se suman empresas de ciberseguridad (1Password, Check Point, Crowdstrike, Cisco, F5, Fortinet, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks, TrendAI y Zscaler) para integrar esta arquitectura en sus soluciones de ciberseguridad. Asimismo, otras empresas como Cadence, Dassault, IBM, SAP, Siemens o Synopsys están trabajando para crear plataformas de agentes.

Según ha explicado BBVA, la colaboración con Nvidia supone la oportunidad de "explorar nuevos enfoques" que ayuden a reforzar la seguridad y la gobernanza desde el diseño de los agentes de IA, en el marco de su estrategia para industrializar su desarrollo y despliegue en toda la organización, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y agilizar sus procesos internos.

"A través de nuestra colaboración, BBVA explorará cómo hacer cumplir estos límites durante el funcionamiento de los agentes, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y la productividad de sus empleados sin perder el control", ha afirmado el responsable global del sector bancario de Nvidia, Aser Blanco.