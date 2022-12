CECU exige a los bancos que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha demandado a las entidades financieras que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas, tras la denuncia realizada por algunas ONG en relación con la denegación de acceso a personas migrantes a este tipo de cuentas por parte de algunos bancos, según ha señalado hoy en un comunicado.

La organización considera que las cuentas de pago básicas son una "buena alternativa" para las personas consumidoras dada la actual oferta de cuentas bancarias que ofrecen las entidades financieras, que, en ocasiones, cuentan con "elevadas comisiones" o condiciones "no tan beneficiosas" en caso, por ejemplo, de no ingresar una nómina o no tener un importe mínimo en la cuenta.

Estas cuentas de pago básicas permiten realizar operaciones bancarias básicas como pagos, transferencias, domiciliaciones, disponer de efectivo en cajeros y sucursales, entre otras, y disponer de una tarjeta de débito, todo por un coste máximo de tres euros al mes. CECU recuerda que las personas en riesgo de exclusión financiera y las personas víctimas de trata o violencia sexual pueden solicitar una de estas cuentas de manera gratuita.

CECU defiende el derecho de todas las personas en el acceso a una cuenta, sin importar las condiciones económicas o administrativas en las que se encuentre, ya que disponer de una cuenta de pago es "fundamental" para poder recibir ingresos, nóminas, pensiones o ayudas, y poder contratar servicios de primera necesidad como el suministro eléctrico, de gas y agua o internet.

Por esta razón, la organización ha decidido este año poner foco en estos productos a través de su proyecto 'No clames, reclama', subvencionado por el Ministerio de Consumo, con el que pone a disposición de los consumidores una serie de trípticos traducidos a distintos idiomas (inglés, árabe y francés) y que han sido distribuidos entre distintas organizaciones que prestan diferentes servicios y ayuda a las personas migrantes y a las mujeres víctimas de trata y de violencia sexual.

Toda esta información también está disponible de forma gratuita para cualquier persona en la página web de la campaña y en su aplicación para móviles Reclama.