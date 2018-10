Economía/Finanzas.- El PP impugnará la Asamblea de la Caja Vital y sus acuerdos al considerar que fue "irregular"

Actualizado 31/03/2008 16:28:15 CET

Pedirá al Gobierno que se pronuncie sobre lo ocurrido y "no mire a otro lado" y califica de "lamentable" la actitud de Rojo

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Alava, Iñaki Oyarzabal, confirmó hoy que su partido impugnará la asamblea de la Caja Vital celebrada ayer y los acuerdos adoptados en la misma, en la que se aprobó la candidatura de Gregorio Rojo como presidente de la entidad.

En declaraciones a Europa Press, afirmó que "no cabe duda" de que van a impugnar la asamblea porque, a su juicio, fue "irregular". Oyarzabal indicó que, a partir de ahora, se estudiará cómo realizar esa impugnación y qué cuestiones se van a recurrir.

"Tenemos claro y, hoy tenemos la confirmación, de que todo lo que pasó en la asamblea la convierte en una asamblea absolutamente irregular que vamos a impugnar sin ninguna duda", señaló Oyarzabal, quien calificó de "lamentable" lo ocurrido ayer.

Oyarzabal, que indicó que esperan poder ofrecer más detalles de esta iniciativa a lo largo de esta semana, denunció que no se ha respetado el Reglamento, ni las decisiones de la comisión electoral. Además, criticó el hecho de que se haya utilizado un sistema de votación "inventado por el presidente, porque la comisión electoral "no había aprobado ninguno cuando es preceptivo".

El dirigente del PP alavés afirmó que en la asamblea se cometieron una serie de "tropelías graves" que hacen "impugnable la asamblea y los acuerdos que se tomaron en ella". "La votación fue absolutamente kafkiana, donde no se conocían las papeletas, hubo papeletas diferentes, se vulneró el secreto de voto, fue una votación inadmisible", aseguró.

Oyarzabal añadió que el aspecto concreto del nombramiento de Gregorio Rojo como candidato a la presidencia "contraviene la ley", ya que, a su juicio, no cumple los requisitos legales por haber permanecido en los órganos de dirección de la entidad durante 16 años, cuando la normativa actual establece un máximo de 12 años.

"Si la asamblea es nula de pleno derecho porque se impugna, supondría que no se ha producido la elección de Rojo como miembro del Consejo, luego también es nulo su nombramiento de presidente", precisó.

GOBIERNO VASCO.

Por otra parte, afirmó que tienen previsto pedir que el Gobierno vasco se pronuncie "claramente" sobre todo lo ocurrido porque "no es admisible" que no lo haga y que "mire para otro lado".

Oyarzabal aseguró que "no se puede jugar con las instituciones financieras de esta manera" y señaló, por tanto, que "las cajas no pueden estar al pairo de este tipo de maniobras". "No puede ser que en estas circunstancias y con todo este espectáculo que se ha estado dando, el Gobierno vasco haya estado mirando para otro lado", señaló Oyarzabal, que indicó que tendrán que estudiar cómo solicitan ese pronunciamiento.

Asimismo, el secretario general del PP de Alava indicó que también analizarán otra serie de iniciativas en el Parlamento vasco "para defender unas cajas menos politizadas y más respetuosas con lo que dicen los clientes".

Por otra parte, se refirió a las declaraciones realizadas hoy por Gregorio Rojo tras ser reelegido como presidente de la caja por el nuevo consejo de Administración, quien apeló al "acuerdo y al diálogo", señalando que es "lamentable" su actitud.

Oyarzabal afirmó que Rojo ha actuado "de manera desleal" con su formación, cuando "se le ha brindado apoyo en estos años". Además, señaló que es la "primera vez" en la historia de la caja que "se deja sin voz a la candidatura que recibe el apoyo mayoritario de los clientes".

El dirigente del PP alavés señaló que es "gravísimo" y que ha sido el propio Rojo el que "lo ha impuesto". "Ha impuesto un pacto entre el PSE-EE y el PNV para repartirse los puestos que se renovaban en el consejo de Administración, tratando de impedir que tuviese voz en el consejo la plataforma que tuvo el respaldo mayoritario de los clientes. Eso no es respeto a la pluralidad", añadió.

Oyarzabal manifestó que su formación seguirá defendiendo que la caja es de los clientes y de los alaveses y que "no es el coto particular de nadie y nadie tiene potestad para hacer lo que le da la gana en una institución que es de todos".