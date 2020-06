Expertos financieros prevén que las Bolsas cierren 2020 con caídas diez veces menores que en 2008

Las perspectivas son más optimistas entre los estadounidenses que los asiáticos, según Natixis IM

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales financieros esperan que las rentabilidades bursátiles dejen atrás las fuertes pérdidas ocasionadas por la crisis del Covid-19 y logren cerrar el año con un descenso muy por debajo de las rentabilidades negativas de 2008, según una encuesta de Natixis Investment Managers.

En concreto, los pronósticos de los 2.700 profesionales financieros encuestados en 16 países son unas pérdidas globales del 7% en el 'S&P 500' y del 7,3% en el índice 'MSCI World' a finales de año, en línea con los descensos observados en 2018 y lejos de lo sucedido en la crisis financiera de 2008, cuando el 'S&P' y el 'MSCI' se hundieron un 38,5% y un 42,1%, respectivamente.

Pese a registrarse pérdidas de hasta el 34% en las primeras semanas de la crisis, los asesores de inversiones, los gestores de patrimonios, los agentes y los expertos en planificación financiera encuestados han señalado que estas pérdidas se moderaron hasta menos del 10% de abril.

En el mercado estadounidense las perspectivas son más optimistas, mientras que en el resto de regiones los profesionales financieros son más pesimistas sobre la evolución de las acciones en sus propios mercados. Así, los expertos de Hong Kong, Australia, Italia y Alemania pronostican pérdidas de dos dígitos en el conjunto del año.

La constante volatilidad sigue siendo el principal riesgo para la evolución de las carteras y las perspectivas de los mercados. Dos tercios de los profesionales la mencionaron como su principal preocupación, seguida de cerca por el miedo a la recesión (67%).

Según la encuesta, siete de cada diez profesionales financieros piensa que los inversores particulares no estaban preparados para una caída de los mercados. El 75% sospecha que los inversores olvidaron que la longevidad del mercado alcista no tenía precedentes históricos y no era la norma.

"La caída de los mercados, y la recuperación prevista, sirve como lección de psicología económica, aunque se haya aprendido por las malas en forma de pérdidas reales y objetivos incumplidos", ha valorado el director ejecutivo de Natixis Center for Investor Insight, Dave Goodsell.

INTERÉS DE LOS CRITERIOS ESG EN ESPAÑA

Cerca del 70% de los asesores está de acuerdo en que los inversores tienen una "falsa sensación de seguridad" en las inversiones pasivas, que en el caso de España la cifra se eleva al 80%. Además, según la encuesta, un 76% de los inversores españoles no entiende los riesgos asociados a la gestión pasiva.

En España, los asesores financieros han destacado que casi el 55% de los inversores quieren que la ESG se incorpore al proceso de análisis de inversión. De hecho, el 22% de sus clientes ya están invertidos en ESG frente al 15,7% de promedio global, según esta encuesta.

Asimismo, el 68% de los profesionales financieros españoles considera que la ESG será una práctica estándar en cinco años, ha detallado la directora general de Natixis Investment Managers para Iberia, América Latina y US Offshore, Sophie del Campo.