Los fallos de Google Cloud sacuden los pagos y la 'app' de Revolut y lastran a otros bancos europeos

Archivo - Revolut 'app'. - Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Revolut sufría este martes una interrupción de varios de sus servicios, que está provocando problemas a algunos usuarios para acceder a la aplicación y realizar operaciones, incluidos pagos con tarjeta y transferencias. La incidencia está relacionada con una caída de los servicios de Google Cloud en Europa, que también está afectando al funcionamiento de otras plataformas y entidades financieras.

En este sentido, Google ha confirmado problemas en varios de sus servicios en la región 'Europe-west2', correspondiente a Londres, donde ha detectado un aumento de errores y fallos intermitentes de red.

Según la información publicada en la página de seguimiento del estado de los servicios de la tecnológica, la incidencia comenzó el lunes 19 de octubre a las 23.08 horas, horario del Pacífico, lo que corresponde a las 8.08 horas de este martes en la España peninsular.

Al depender de la infraestrcutura de Google Cloud para alojar aplicaciones, almacenar información o ejecutar determinados procesos digitales, la caída de la plataforma de computación en la nube de Google puede afectar a los bancos. Cuando estos servicios experimentan errores o fallos de conexión, las entidades pueden tener dificultades para mantener operativas sus funciones.

Así, los fallos de Google Cloud coinciden con reportes de problemas en la plataforma de detección y consulta de incidencias Downdetector de 400 y 300 usuarios en Lloyds Bank y HSBC, respectivamente. Al mismo tiempo, en Alemania, clientes de ING han dado cuenta de problemas en el acceso a la banca online y a la aplicación móvil.

"En este momento estamos experimentando problemas técnicos que afectan los inicios de sesión en la Banca por Internet y la aplicación de ING. Además, los clientes podrían notar limitaciones al ponerse en contacto con nosotros por teléfono", ha especificado la firma a sus clientes en el país germano.

No obstante, la entidad financiera ha asegurado que actualmente "no hay indicios de que se deba a una causa externa", al tiempo que ha matizado que la interrupción del servicio es "local" y no ha calado en España.

EL DINERO Y LOS DATOS DE CLIENTES, A SALVO

Por su parte, Revolut ha confirmado que la interrupción afecta a múltiples servicios, al tiempo que ha asegurado que "todo el dinero y los datos de los clientes están a salvo". De este modo, el neobanco ha precisado en un mensaje a sus clientes que trabaja para resolver el problema desde que fue detectado esta mañana y ha pedido disculpas a los usuarios afectados por las "molestias ocasionadas".

Los problemas también se reflejan en Downdetector, donde desde poco antes de las 8 de la mañana se han acumulado notificaciones relacionadas con Revolut. En la página, los problemas con la aplicación concentran el 71% de los avisos, seguidos de las incidencias en la banca móvil, con un 15%, y las transferencias de fondos, con un 8%.

Los comentarios de usuarios recogen dificultades para acceder a sus cuentas, realizar transferencias y pagar con tarjeta. A pesar de ello, no se identifica un patrón común para los clientes, puesto que a la vez que algunos denuncian problemas otros reconocen que su operativa no se ha visto afectada, según fuentes financieras.

Por ahora, Google mantiene activa la incidencia en su página de estado y continúa investigando los fallos. Por el momento, no ha ofrecido una hora definitiva para la recuperación completa de los servicios afectados.