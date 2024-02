Gemini, la plataforma 'cripto' de los Winklevoss, devolverá al menos 1.000 millones a sus clientes

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gemini Trust Company, plataforma de intercambio de criptomonedas ('exchange') propiedad de los gemelos Winklevoss, creadores de la red social que inspiró a Facebook, ha llegado a un acuerdo con la oficina de la superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Adrienne A. Harris, para devolver al menos 1.100 millones de dólares (1.015 millones de euros) a los clientes del programa Gemini Earn en el marco del procedimiento de quiebra de Genesis Global Capital, (GGC).

Asimismo, para cumplir con ese compromiso, Gemini contribuirá con 40 millones de dólares (37 millones de euros) a la quiebra de GGC en beneficio de los clientes de Earn en coordinación con el Tribunal de Quiebras y también pagará una multa de 37 millones de dólares (34 millones de euros) al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por deficiencias importantes que amenazaron la seguridad y solidez de la empresa.

"Gemini no realizó la debida diligencia con un tercero no regulado, luego acusado de fraude masivo, perjudicando a los clientes de Earn que repentinamente no pudieron acceder a sus activos después de que Genesis Global Capital experimentara una crisis financiera", dijo la superintendente Harris, para quien este acuerdo "es una victoria para los clientes de Earn, que tienen derecho a los activos que confiaron a Gemini".

En este sentido, como parte del acuerdo, el Departamento tiene derecho a emprender nuevas acciones contra Gemini si la empresa no cumple con su obligación de devolver al menos 1.100 millones de dólares a los clientes de Earn tras la resolución de la quiebra de GGC.

De su lado, Gemini ha anunciado un principio de acuerdo con Genesis y otros acreedores que, si es aprobado por el Tribunal de Quiebras, dará como resultado que todos los usuarios de Earn reciban el 100% de sus activos digitales en especie. .

De este modo, defiende que quien prestó un bitcoin en el programa Earn, recibirá un bitcoin de vuelta y supone recibir toda la apreciación de sus activos desde que los prestó al programa Earn. "Si se aprueba, devolveremos más de 1.800 millones de dólares (1.662 millones de euros) en valor a precios actuales, unos 700 millones de dólares (646 millones de euros) más que cuando Genesis detuvo los retiros el 16 de noviembre de 2022.

De cara al futuro, la plataforma calcula que, si el Tribunal de Quiebras aprueba el acuerdo, los usuarios de Earn pueden esperar recibir aproximadamente el 97% de sus activos en especie en aproximadamente dos meses y pueden esperar recibir el saldo restante de sus activos dentro de los próximos 12 meses.