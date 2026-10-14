El Gobierno cree que Hernández de Cos tiene posibilidades en el BCE: "Estamos empujando de manera activa"

Archivo - El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que el exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, tiene posibilidades de alcanzar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), para lo que Gobierno está trabajando de manera "muy activa".

Según ha señalado Cuerpo en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, España cuenta con una "ventana de oportunidad excelente" para lograr que Hernández de Cos se haga con la presidencia del BCE.

El titular de Economía ha defendido que le "toca" a España asumir una responsabilidad de este calibre en el seno del Consejo de Gobierno de la institución monetaria, recordando que se trata de un puesto que nunca ha ostentado un representante español.

"Nosotros creemos que sí (que tiene posibilidades), y por eso estamos empujando de manera muy activa", ha subrayado Cuerpo, al tiempo que ha remarcado que, al contrario que en el caso español, países como Italia, Francia, Portugal o Países Bajos sí han contado ya con la presidencia del organismo bancario europeo.

En este sentido, el ministro ha destacado que la candidatura española no sólo se apoya en contar con "un excelente candidato", sino también en la sólida situación macroeconómica del país y el papel clave de la delegación española en el debate comunitario.

"No sólo la buena situación, la buena evolución de la economía española, sino el rol central que está jugando España en todas las discusiones europeas", ha argumentado Cuerpo, para incidir en que el conjunto de estos factores coloca al país en una posición idónea "para ser capaces de pelear esa presidencia del Banco Central Europeo".