Gortázar avisa de que si el impuesto no abarca a todos, CaixaBank podría "no competir" donde están otros

Apunta a la España vaciada, donde sus principales competidores son cajas rurales, eximidas del tributo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha avisado al Gobierno de que si el impuesto no se modifica para abarcar a todas las entidades financieras eso podría llevar al banco a decidir "no competir" en la España vaciada, donde sus principales competidores son cajas rurales.

"En dos terceras partes de las provincias españolas, uno de los competidores del 'top 3' es una entidad financiera exenta del impuesto", ha indicado el ejecutivo durante su intervención en el 'IV Observatorio de las Finanzas', organizado por 'El Español' e 'Invertia'.

"Yo creo, francamente, que no tiene mucho sentido, porque lo que están haciendo es penalizar a entidades que hemos decidido que por ser grandes podemos y queremos estar en la España rural y tengamos que hacerlo en peores condiciones. Y eso a la larga solo puede llevar a tomar decisiones de no competir allá donde están otros y, por tanto, más bien de generar más España vaciada si no ponemos al menos un terreno de juego que sea el mismo para todos", ha indicado el banquero.

Gortázar ha recordado que CaixaBank ha adoptado el "compromiso" de no irse de ninguna población de la España vaciada y "esto tiene un coste", especialmente en aquellas poblaciones donde compite con entidades que no están sujetas al impuesto especial a la banca, que suelen ser cajas rurales.

En todo caso, ha pedido "cierto debate" a la hora de rediseñar el impuesto, aunque ha mantenido que la posición del sector es que es negativo para la economía. Además, ha criticado la "doble imposición sangrante", ya que este impuesto especial no se computa sobre los beneficios sino sobre los ingresos, y no se deduce del Impuesto de Sociedades.

Preguntado por la rentabilidad de la banca, que es lo que ha motivado al Gobierno para este impuesto especial, Gortázar ha indicado que el sector ha vuelto "a niveles más normales de rentabilidad". De hecho, el ejecutivo ha indicado que CaixaBank obtuvo una rentabilidad sobre fondos propios del entorno del 13%, algo que es "bastante menos que la media del Ibex 35".

"Nuestros accionistas han pasado una larguísima travesía en el desierto", ha recordado Gortázar, negando que haya una rentabilidad "exagerada" o que el sector tenga "beneficios caídos del cielo". "La comparativa de recuperación de rentabilidad tiene que suponer una comparativa de recuperación de remuneración a accionistas", ha enfatizado.

De cara al conjunto del año, Gortázar ha valorado positivamente la situación de endeudamiento de empresas y familias en comparación con la crisis financiera de hace 15 años. "Nuestros clientes están mucho más sólidos e incluso en una situación económica que está yendo mejor de lo debido (...), por lo que tienen una capacidad de aguante mejor", ha detallado.