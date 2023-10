El nuevo CEO de Unicaja destaca el periodo "ilusionante" que se abre con su nombramiento

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado el periodo "completamente ilusionante" que se abre con su mandato, después de la etapa que ha atravesado la entidad tras la fusión con Liberbank.

"Creo que hoy con mi nombramiento (...) se abre un periodo completamente ilusionante", ha explicado Rubiales durante su intervención en el XIV Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, al tiempo que ha destacado que cualquier proceso de fusión es complejo.

Asimismo, Rubiales ha defendido que los otros consejeros independientes nombrados en las últimas semanas tienen un perfil y unos conocimientos en "materias clave" que mejora la idoneidad del banco.

Rubiales ha reconocido que la entidad tiene "debilidades" a corregir durante su mandato. "Cuando terminas de cerrar un ciclo se abre un periodo más ilusionante y, desde luego, es un punto de partida para revertir una situación que no es de parálisis sino de preparación", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que ya ha llevado a cabo sus primeras reuniones como consejero delegado con la plantilla e incluso con los representantes sindicales para tratar de trasladarles la motivación e ilusión por la nueva etapa.

En lo que se refiere a gestión de negocio, Rubiales ha rechazado que la banca, y en particular Unicaja, no esté remunerando el pasivo. "En el pasado hemos visto guerras de competencia que han acabado en guerras de precios y esta vez no estamos viendo eso", ha apostillado.

