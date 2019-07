Paramés (Cobas) pide paciencia a sus inversores tras 17 meses de pérdidas en su fondo internacional

Publicado 16/07/2019 12:09:02 CET

El gestor se compromete a "aumentar significativamente" su patrimonio en Cobas cuando rescate sus ahorros de Bestinver en septiembre

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Francisco García Paramés ha pedido "paciencia" a los inversores de Cobas AM en un "momento complicado", con 17 meses de pérdidas en sus fondos globales, por el convencimiento de que "pronto" se dará la esperada revalorización.

"Pensamos que este mal comportamiento ya ha quedado atrás, pues en prácticamente todos los valores hemos reforzado nuestra convicción sobre nuestra valoración", ha afirmado el presidente de Cobas AM en su carta trimestral a los inversores.

Desde que el fondo 'Cobas Internacional FI' comenzó a invertir en renta variable a mediados de marzo de 2017, ha obtenido una rentabilidad del -24,8%, mientras que su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad del 10,7% para el mismo periodo.

El objetivo de la gestora es "recuperar paulatinamente la rentabilidad perdida gracias al potencial de revalorización, la seguridad en ese potencial, y que en muchas de las compañías su equipo gestor está trabajando para aflorar el valor de sus activos".

En este sentido, Paramés ha defendido que "no hay razones lógicas para explicar esta caída, que se debe a situaciones temporales en la mayoría de valores". Así, el gestor mantiene "un objetivo del más del 100% de revalorización en la mayoría de ellos".

No obstante, Paramés ha justificado el comportamiento "especialmente negativo" de los últimos meses, por la concentración de las carteras, ya que el grupo de empresas formado por Teekay, Babcock, Dixons, Golar, CIR, Porsche, Renault y Arytza supone el 45% de la cartera internacional, de las que no han reducido su valoración.

"TIEMPO PARA QUE MADURE"

"Creo sinceramente que tenemos una cartera única, a la que hay que dar un tiempo para que madure", ha recalcado el gestor de Ferrol, que se ha comprometido a "aumentar significativamente" su inversión y la de su mujer en los fondos de Cobas cuando rescate sus ahorros de Bestinver en septiembre.

"Obviamente no tengo ninguna duda y me parece un momento muy afortunado", ha explicado Paramés, un par de meses antes del vencimiento de la cláusula de no reembolso, cinco años después de su salida de la firma de Acciona.

"Las aberraciones de mercado se ajustan con cierta rapidez: el mercado puede ser irracional a corto plazo, pero no lo es a largo plazo, pues tiende a la eficiencia", ha defendido el gestor, que ha fijado el valor objetivo de la Cartera Internacional en 179 euros por participación, lo que implica un potencial de revalorización del 138%, tres puntos porcentuales más que diciembre de 2018.