La prima de riesgo de Francia supera los 150 puntos básicos con el interés del bono a 10 años al borde del 5%

Paris, France: IPA89895758 - Paris, protest on October 18 near Place de la République; protesters clashing with police, fires, and barricades,Image: 1144647384, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: - Mattia David Rinaldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El riesgo país de Francia, expresado como el diferencial entre el rendimiento exigido a los bonos a diez años del país galo respecto de la referencia del 'bund', seguía ampliándose este martes, hasta alcanzar los 153 puntos básicos, la mayor brecha desde principios de octubre, con la rentabilidad de la deuda gala con vencimiento a una década rondando el 5%.

El repunte de la percepción del riesgo de la deuda francesa respecto de la referencia de Alemania refleja la preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas del país galo, cuya nota de solvencia (Aa3/con perspectiva 'negativa') enfrenta este viernes el juicio de Moody's, en medio de un clima de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana en los meses finales de Emmanuel Macron al frente de la República.

En este sentido, Benjamin Schroeder, estratega sénior de tipos de interés en ING Research señala la presión sobre los diferenciales de los bonos franceses, ya que las protestas refuerzan la preocupación de que cualquier futuro Gobierno tenga dificultades para implementar las reformas necesarias para estabilizar las finanzas públicas, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) "tiene las manos atadas" debido a que los precios de la energía siguen presionando la inflación.

Asimismo, en cuanto al proceso para la aprobación de los Presupuestos de cara al próximo ejercicio, el experto considera que los partidos siguen más preocupados por posicionarse de cara a las elecciones que por abordar el problema fiscal.

De su lado, desde Morningstar DBRS advierten de que las protestas del pasado fin de semana en el país galo se han convertido en algo más que un desafío al orden público y podrían complicar los ya difíciles esfuerzos de consolidación fiscal del Gobierno, aumentando el riesgo de parálisis política y prolongando la preocupación del mercado sobre la trayectoria fiscal de Francia.

"Si bien es probable que los costes fiscales directos asociados a las recientes protestas sigan siendo manejables, el riesgo más significativo reside en la posibilidad de que las tensiones sociales prolongadas limiten aún más la formulación de políticas, compliquen la aprobación de un presupuesto para 2027 acorde con los objetivos fiscales del Gobierno y aumenten el riesgo de que Francia no logre corregir sus desequilibrios fiscales", ha explicado Mehdi Fadli, vicepresidente sénior y director del sector de Calificaciones Soberanas Globales de Morningstar DBRS.

De este modo, ha advertido de que las presiones políticas y sociales sostenidas podrían mantener elevados los costes de endeudamiento soberano de Francia y suponer un mayor desafío para los esfuerzos de consolidación fiscal de cara a las elecciones presidenciales de 2027.