Los sindicatos secundan mañana la huelga en Unicaja y convocan concentraciones

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La representación sindical de Unicaja Banco secundará mañana una jornada de huelga, en respuesta a la imposibilidad de acercar posturas con el banco durante la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de 1.513 trabajadores.

Los sindicatos recuerdan que la huelga es un derecho constitucional que los empleados que deseen secundarla no tienen la obligación de anticipar su participación a la empresa, que no podrá en ningún caso sancionar o despedir a los trabajadores que secunden la huelga, quienes no percibirán el salario correspondiente a un día de trabajo.

Asimismo, los representantes de los trabajadores han solicitado autorizaciones para llevar a cabo concentraciones a las 12 horas en distintas capitales de España: Sevilla, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, León, Valladolid y Toledo.

Los sindicatos presentaron el martes una propuesta conjunta sobre el ERE. Tras analizarla, la entidad comunicó que las condiciones reclamadas "no eran asumibles", por lo que hizo ayer una contraoferta que la representación laboral consideró "absolutamente insuficiente".

El plazo para llegar a un acuerdo sobre el ERE finaliza, en principio, el próximo 3 de diciembre. Por el momento hay convocadas dos reuniones más de la mesa negociadora, los días 1 y 2 de diciembre.