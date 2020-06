Amor avisa de que si no se prorrogan los ERTE se dejarán en el camino más de 500.000 empleos

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha alertado de que si no se prorrogan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de manera automática hasta el 30 de septiembre se dejarán en el camino más de 500.000 empleos y 200.000 empleadores.

Así lo ha señalado durante la presentación de III Barómetro situación de los autónomos, donde ha dejado claro que mientras que no haya vacuna y el virus "esté en la calle" la fuerza mayor persiste.

"Mientras el virus esté en la calle, tengamos que ir con mascarilla y guardar la distancia de seguridad, la fuerza mayor persiste", ha apostillado, tras apuntar que "querer cambiar las reglas del juego sabiendo que sigue fuera un virus por el que se tienen que tomar medidas y querer decir que no hay fuerza mayor impide el normal ejercicio de la actividad".

Asimismo, ha resaltado que los empresarios quieren las exoneraciones para los trabajadores que tienen en ERTE. "Cuando activo un trabajador lo activo porque tengo demanda y porque puedo pagar su nómina y sus cotizaciones", ha señalado.

En este punto, ha insistido en que se debe exonerar a los trabajadores que no se pueden activar, no a los dados de alta. "Cuando doy de alta es porque puedo pagar nómina y cotizaciones", ha apostillado tras pedir que "no se deje a las empresas en el camino.

Amor prevé que serán unos 300.000 autónomos los que cierren por esta pandemia. De hecho, según el barómetro, la mayoría de estos confiesan en estos momentos que no van a poder mantener la actividad si sigue esta situación.

Por sectores, el comercio y hostelería son los más afectados. De hecho, uno de cada tres autónomos se concentra entre comercio y hostelería, "la gran parte del cierre se van a centrar en estos", según Amor.

Respecto al cese de actividad, ha afirmado que no le queda más remedio que demandar al Gobierno que impulse el cese de actividad más allá del 30 de junio y que se prorroguen los ERTEs de mantera automática más allá de esta fecha también.

"Estamos a la espera de que el Gobierno nos diga algo. Quedan 12 días para que termine el mes y espero que no sea el día 30 en Consejo de Ministros cuando el Gobierno apruebe la ampliación del cese de actividad", ha subrayado.

El presidente de ATA espera que la prorroga del cese de actividad no se apruebe sin diálogo social, puesto que cree el "monólogo social" no evitará los errores del pasado. Por ello, pide que haya consenso con los autónomos, porque "han hecho los deberes" y conocen las preocupaciones del sector.

También ha denunciado que a día de hoy las organizaciones todavía no han obtenido una respuesta de qué va a pasar con los autónomos de temporada.

Por otro lado, Amor ha dejado claro que "quienes piensen que la prestación por cese tiene que ser por sectores pueden errar y dejar fuera a muchas personas". De hecho, ha explicado que hay autónomos que pueden estar en unos sectores determinados, que en algunos casos tengan facturación y en otros no, como por ejemplo en el caso de los fotógrafos de eventos.

Por último, el presidente de la federación ve fundamental los créditos ICO, ya que, desde su punto de vista, han sido una "vacuna" para 700.000 autónomos en un momento de falta de liquidez. Es por ello que considera que el Gobierno debe ampliarlas y dotarlas con mayor fondo para que puedan llegar a más autónomos. "Estoy convencido de que en otoño se va a necesitar liquidez", ha concluido.