Canadell dice que abordar la reforma laboral en un pacto para el estado de alarma es "frivolizar"

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha defendido que la derogación de la reforma laboral no se puede decidir en un pacto para alargar el estado de alarma: "Creo que esto es frivolizar".

Lo ha dicho tras la presentación del estudio 'Las profesiones más demandadas y con mayor remuneración en Catalunya', que ha dado a conocer este viernes junto al director general de Infojobs, Roman Campa.

Canadell ha advertido de que la reforma laboral es un tema muy serio que puede provocar "mucha inseguridad jurídica" y consecuencias muy importantes.

Ha apuntado que esto no quiere decir que no puedan estar de acuerdo con una modificación de la reforma laboral, pero que ésta requeriría un debate que, según él, "ahora no toca".

"No estamos de acuerdo en cómo se ha hecho, podríamos estar de acuerdo con una modificación, pero tendríamos que entrar muy en materia y además no es un tema de la Cámara, sino de patronales y sindicatos", ha añadido.

MASKCAT

Preguntado por la crítica de Cs a TV3 por "hacer promoción de las mascarillas fake de Canadell", realizada durante la sesión de control a la CCMA en el Parlament este mismo viernes, el presidente de la Cámara ha declarado estar sorprendido de que el grupo parlamentario no haya hablado de todas las mascarillas no homologadas que se venden.

"¿Por qué han hablado de Maskcat y no del resto? Han querido de forma gratuita acusar a las cámaras, que son unas entidades representadas por equipos votados, y hacemos el trabajo en función de la confianza que nos han manifestado. No entendemos esta acusación", ha añadido.

Ha defendido que la mascarilla ha sido diseñada con la ayuda de expertos sanitarios y expresamente para el coronavirus: "Nos dicen que es mucho mejor una Maskcat que algunas de las mascarillas que se están vendiendo".