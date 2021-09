Díaz avanza que los datos de empleo de agosto serán "muy positivos", con una "cifra sorprendente"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este miércoles que los datos de empleo correspondientes a agosto, que se conocerán mañana jueves 2 de septiembre, serán "muy positivos".

Díaz evitó referirse a números concretos, pero aseguró que se tratará de "una cifra sorprendente", según adelantó en una entrevista en "Julia en la Onda", en Onda Cero, recogida por Europa Press.

"En el mes de agosto, en nuestro país, los datos siempre son muy malos. El empleo decae, el paro sube y lo hace con virulencia en todos los meses de agosto", comentó la ministra en referencia a las cifras de otros años.

"ILUSIONADA" CON LA MESA DE DIÁLOGO

La titular de Trabajo también se refirió a las conversaciones sobre la reforma laboral y se mostró "ilusionada" con la labor de la Mesa de Diálogo durante los últimos tres meses.

Así, Díaz quiso transmitir "absoluta tranquilidad" a las empresas y los trabajadores y mantuvo que el Gobierno va a cumplir con lo que ha prometido y con los plazos dados a Bruselas para la reforma laboral, que deberá aprobarse antes del 31 de diciembre.

"Vamos a modernizar el mercado de trabajo español e intentar reparar esos grandes déficit estructurales que durante 42 años se han mantenido en nuestro país", expresó.

La ministra llamó al entendimiento para que la reforma salga adelante, porque "el acuerdo es para sí o para no", y reconoció que ella misma matiza sus posiciones en las mesas de diálogo.

"Como no nos maticemos, nada saldría adelante. Una entra con un vestido y sale con otro. Si no, no habría acuerdo nunca", agregó durante la entrevista.

ACUERDO PARA LOS PRESUPUESTOS

De cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, Díaz confió en "concitar un acuerdo hipermayoritario" entre los partidos políticos.

La ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno criticó la posición del Partido Popular y dijo que "no es comprensible" su oposición.

"Es el partido del no y la destrucción. (...) Es increíble lo del PP, es asombroso. Sigo sin conocer las propuestas que el principal partido de la oposición quiere hacer a mi país", apuntó.