Díaz avisa que la reforma laboral se va a hacer y ve posible el acuerdo "si no se hace partidismo"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reforma del mercado laboral "se va a hacer" y que los agentes sociales saben "muy bien" que tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre.

Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha afirmado que tiene una paciencia infinita", que la clave de esta negociación es la "discreción" y que trabajará para conseguir el acuerdo con los agentes sociales. "Creo que el acuerdo es posible si no se hace partidismo", ha subrayado.

Ahora bien, Díaz es consciente de que se está abordando "la mayor transformación del mercado laboral" en décadas y entiende la "preocupación" de la patronal, porque el modelo de distribución de rentas en España "se ha fundamentado en parte en empleo de mala calidad: salarios bajos, jóvenes con sueldos mensuales de 430 euros y mujeres con contratos a tiempo parcial de dos horas".

"También hay política en los agentes (...) Estoy segura de que Antonio Garamendi -presidente de la CEOE- no cree que un joven que perciba 430 euros al mes es una modalidad contractual correcta", ha señalado.

"Esto es lo que nos pide la UE (...) Vamos a intentar ajustar para hacer las cosas bien", ha dicho la vicepresidenta, que ha recordado que hay sentencias del TUE en las que se dice "bien clarito" que en España se abusa del contrato de obra en el sector de la construcción.

La ministra ha indicado además que la reforma laboral, incluida en el componente 23 del Plan de Recuperación, "ha sido aprobada con sus puntos y comas por Europa". "Los agentes sociales saben que el Gobierno se juega mucho", ha afirmado.

"NO ES CREÍBLE UN GOBIERNO DE LA RECUPERACIÓN SIN SUBIR EL SMI"

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha indicado que el cambio de vicepresidencias en el marco de la remodelación del Gobierno "no cambia nada". "¿Hay que poner por las nubes a la señora Calviño? Sí. Pero mi opinión es que no cambia nada en absoluto. El mensaje que ha dado claro (Pedro Sánchez) es que ha puesto a Félix Bolaños donde lo ha puesto", ha añadido.

Díaz ha dicho que dentro del área económica del Gobierno seguirá habiendo discrepancias, por ejemplo respecto al salario mínimo interprofesional (SMI). "No es creíble que sea un Gobierno de la recuperación si no mejoramos las condiciones salariales de los más débiles. Es muy difícil de justificar esto. Hablamos de 1,5 millones de trabajadores que no tienen convenio colectivo", ha denunciado.

Díaz ha afirmado que existe una recomendación de la comisión de expertos sobre el SMI para subir esta renta mínima este año y que estos expertos "no son de parte". "Me reuní la semana pasada con empresarios y a mi me decían que el SMI no les importaba nada. Les preocupaba la temporalidad", ha dicho la ministra.