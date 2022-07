Díaz hace "un llamamiento claro" a la subida salarial para responder al impacto de la inflación

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho este miércoles "un llamamiento claro" a la subida salarial como respuesta al impacto de la inflación, que se sitúa en el 10,2%, según el dato adelantado de junio.

Díaz, que se ha reunido en Roma con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Smchmit, ha respaldado las reivindicaciones salariales de los sindicatos españoles y ha recordado que el Banco Central Europeo (BCE) también ha recomendado subir los sueldos.

"La salida de esta crisis como consecuencia de la guerra de Ucrania no puede ser la de Mariano Rajoy o el PP. No podemos salir de esta crisis bajando los salarios. El impacto del 10,2% de la inflación en las rentas salariales españolas es imposible. Me muestro partidaria, como los sindicatos, de subir el salario", ha recalcado la ministra de Trabajo en Roma.

Las declaraciones de Díaz sobre la subida salarial se han producido el mismo día en el que los sindicatos se han manifestado frente a la patronal para advertirle de que aumentará la conflictividad si no actualizan los salarios según la inflación. Las palabras de la ministra también coinciden con la fecha de la reunión entre el Gobierno, patronal y sindicatos para abordar el pacto de rentas, que se producirá esta misma tarde.

En medio de las tensiones dentro del Gobierno de coalición (PSOE y UP) por el presupuesto para Defensa, Díaz ha asegurado que el único debate que le "ocupa y preocupa" es el de buscar la "salida adecuada" a la crisis económica y social que comienza a instalarse.

"La inflación del 10,2% en un país que tiene rentas salariales muy bajas nos hace ser imaginativas y nos hace pensar cuáles son las salidas que hemos de desplegar en nuestro país", ha zanjado la ministra.

DESTERRAR "EL VOCABLO AUSTERIDAD"

Díaz ha defendido una respuesta social europea para apaciguar "el malestar social que está llegando a todas las clases medias y populares por el impacto la inflación", con fórmulas que "no vuelvan a pronunciar el vocablo austeridad" en el seno de la Unión Europea (UE).

La ministra de Trabajo ha recalcado que España ha impulsado directivas importantes, como la de los salarios mínimos o los trabajadores de plataformas digitales, que en su opinión contribuyen a crear una "Europa próxima y útil a los ciudadanos".

Además, Díaz ha aprovechado su visita a Italia para expresar su apoyo a la propuesta italiana de buscar fondos para las transiciones, al estilo del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (instrumento SURE, por sus siglas en inglés).

"Europa también se juega el diseño de mecanismos de fondos con recursos públicos, como hemos hecho durante la pandemia", ha añadido.