Escrivá dice que las pensiones mínimas subirán más de un 0,9%, pero se hará en los Presupuestos

Actualizado 04/02/2020 17:53:30 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este martes que las pensiones mínimas crecerán por encima del 0,9%, pero que habrá que esperar al contexto Presupuestario para ver el margen que hay y cómo se puede financiar.

Así lo ha señalado durante el turno de réplica durante la toma de posturas para pedir la convalidación del Real Decreto Ley de subida del 0,9% de las pensiones.

El ministro ha dejado claro que la subida de las mínimas debe consensuarse con el conjunto de los grupos parlamentarios en el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Escrivá ha valorado que la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Vox, vayan a votar favorablemente en la convalidación del Real Decreto.

"He tomado nota y la gran mayoría de los temas son para discutir una vez empiece el Pacto de Toledo", ha añadido, tras afirmar que desde su Ministerio se va a proporcionar información y elementos valiosos en el Pacto de Toledo para ayudar a contextualizar las cuestiones planteadas hoy.

El decreto ley de la subida de las pensiones fue aprobado en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno para revalorizar más de 11 millones de pensiones al 0,9%, con la garantía de cubrir de forma adicional una posible desviación del Índice de Precios de Consumo (IPC) de referencia por encima de este nivel.

TODOS LOS PARTIDOS, MENOS VOX, APROBARÁN EL RD

Todos los grupos parlamentarios, menos el de Vox, se han mostrado a favor de aprobar este Real Decreto Ley que permite revalorizar las pensiones un 0,9% este año.

Durante sus intervenciones, los diferentes representantes parlamentarios han recordado que en el último minuto saltó por los aires el esperado acuerdo en el Pacto de Toledo y se ha puesto de relieve la necesaria puesta en marcha de la Comisión.

Para el Grupo Mixto, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, el Real Decreto Ley "parchea" un asunto trascendental que precisa acometer reformas para que los españoles tengan mejores pensiones adaptadas al costes de la vida y un sistema público estable a lo largo del tiempo.

Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha señalado que espera que los 1.262 millones de coste no sean superados, porque "ya de por sí viene a engrosar la cuantía del déficit que ya de forma estructural tiene el sistema de pensiones que habrá que cuidar y analizar en el Pacto de Toledo".

Desde Ciudadanos, la diputada Sara Giménez Giménez ha dejado claro que votarán a favor porque las pensiones son una cuestión de Estado y se trata "de la dignidad" de muchas personas que estaban esperando desde diciembre a que se formase el Gobierno. Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Plural, el representante de Más País, Íñigo Errejón, ha dejado claro que la mejor forma de defender el sistema de pensiones empieza por trabajar en condiciones dignas.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Víctor González Coello de Portugal, ha puesto de relieve que la cuestión "no es si se está a favor o en contra de subir las pensiones", sino que hay que tener en cuenta que hay un agujero y un déficit "que irá aumentando con los años". Así, cree que se pueden subir las pensiones, pero siempre que se ligue a un pacto de natalidad y a unos Presupuestos.

"Vox no puede respaldar algo que es contrario a los españoles y próximas generaciones y que incluye una agenda ideológica", ha dejado claro durante el debate, donde ha afirmado también que las políticas migratorias masivas "no son la receta". "No apoyamos su propuesta por sentido de la responsabilidad y la demagogia en la que el Gobierno se ha instalado y porque no se ve acompañada de medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema", ha remarcado el diputado del Grupo Parlamentario.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Echániz Salgado, aunque ha afirmado que votará a favor, ha tachado de "artimaña sin pudor" al Real Decreto Ley y ha asegurado que lo ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manipular las reglas del juego comunes y los instrumentos para utilizar "de forma sectaria a las organizaciones" en su favor.

"Sánchez no tuvo reparo en utilizar a más de 10 millones de pensionistas como rehenes de sus intereses partidistas y utilizar las pensiones con fines políticos", ha apostillado Salgado.

Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Mercè Perea, ha dejado claro que ser patriota no es "darse golpes en el pecho", sino contribuir con acciones, como este Real Decreto, para que este país sea más digno y de estima. "Queremos que España sea un referente en Europa y en el mundo. Ese es el patriotismo y así lo entendemos para los pensionistas", ha remarcado.