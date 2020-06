Escrivá dice que se están "afinando propuestas" para extender los ERTE y remite a la comisión económica

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que se están "afinando propuestas" para la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero también para la extensión de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.

En un encuentro virtual con el Consejo General de Economistas, Escrivá ha remarcado que se está discutiendo con agentes sociales, que ayer hubo una reunión sobre este tema y que se tiene que pasar por la comisión delegada de asuntos económicos.

"Estamos anticipando un esquema de prolongación de los ERTE más allá de junio con una parametrización similar a la que hemos tenido hasta ahora, porque pensamos que ha funcionado bien", ha añadido.

Escrivá ha destacado también que el retorno a la actividad está reactivando el empleo de forma significativa. Aún así, ha señalado que "falta bastante" y que se seguirá profundizando en generar incentivos a tomar un poco más de riesgo y activar antes a los trabajadores por la vía de la exoneración.

Asimismo, ha puesto en valor que no se sabía lo que iba a pasar en mayo y se han recuperado más de 200.000 empleos. "Es significativo y no lo teníamos claro cuando estábamos en una situación más aguda hace unas cuantas semanas. Hay que ponerlo en valor", ha añadido.

En concreto, sobre afiliación, ha resaltado que si se mira la estructura, de los 700.000 empleos que quedan por retomar, cree que hay sectores en los que se puede anticipar cuándo se va a recuperar.

Así, ha apuntado que en la educación, que tiene una "fuerte estacionalidad", puede ser que la recuperación ronde los 100.000 empleos después del verano. También ha destacado que todavía falta por recuperar algo de construcción y estima que la cifra rondará las 50.000 o 60.000 personas. "Es un sector que se está recuperando rápido", ha añadido.

No obstante, ha resaltado que la hostelería y hospedaje, al igual que el comercio, van a tardar un poco más. "No me puedo pronunciar sobre la secuencia, porque es muy arriesgado, pero creo que el ritmo va a ser constante durante los próximos meses y lo lógico es que en algún momento, que podría ser el año que viene, si no es todo, gran parte de lo destruido se recupere", ha apostillado.

El titular del Ministerio ha dejado claro que la perturbación ha sido de naturaleza transitoria, no ha cambiado nada estructural y que no debería cambiarse si la demanda mundial no cambia, "es un tema de transición".

Desde su punto de vista, "si se produjeran cambios estructurales en los patrones de oferta y demanda tendríamos que adaptarnos y ser flexibles". Además, ha afirmado que tiene buenas expectativas en la capacidad emprendedora de empresas españolas y en su flexibilidad.

Por otro lado, preguntado por la liquidez de la Seguridad Social, ha afirmado que está pendiente, en el marco del Pacto de Toledo, la redefinición de lo que son los ingresos y gastos de la Seguridad Social y que, hasta que ocurra, "emerge un déficit que tiene que financiarse por parte del Estado", pero es una situación transitoria".

"Estamos en un punto de equilibrio y al mismo tiempo estamos intentando tener un envoltorio fiscal que nos parezca razonable y que exige que el dinero que nos gastemos esté dirigidos a los sectores más afectados por las crisis", ha apuntado, tras afirmar que las medidas tienen que estar muy focalizadas.