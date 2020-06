Gobierno y autónomos formalizan la extensión hasta septiembre de la prestación extraordinaria por cese

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; el de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, y la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, han formalizado este jueves el acuerdo para extender la prestación extraordinaria de cese de actividad.

Durante el acto celebrado a las 15.00 horas hoy en el Ministerio, el ministro ha afirmado que es una "buena noticia" que se haya consensuado la extensión hasta finales de septiembre de las ayudas extraordinarias que han estado vigentes durante el estado de alarma.

"Hemos recibido las peticiones de las tres organizaciones presentes y contribuciones de base para hacer la norma que se va a aprobar", ha señalado el ministro, que ha indicado que el texto del acuerdo, que se aprobará mañana en Consejo de Ministros, pone de manifiesto que entre todos se ha consensuado un elemento "muy importante" como es la nueva protección de extensión de rentas en el trimestre que arranca a principios de julio.

Escrivá indicó que la situación ahora es mejor, pero que se siguen teniendo dificultades. Así, ha explicado que, desde que se empezó el estado de alarma en mediados de marzo hasta finales de junio, ha estado vigente una prestación extraordinaria que ha llegado a casi 1,5 millones de autónomos y que ha permitido tener una renta mínima que ha sido compatible con la incorporación a la actividad.

No obstante, aseguró que en esta nueva etapa, que se inicia con la nueva normalidad, está justificado que para determinados trabajadores autónomos se mantengan las ayudas que permitan superar la situación actual.

Por un lado, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Por otro lado, también recoge que los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la factura del 75% del tercer trimestre de este año en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Para ello, según ha explicado el Ministerio en un comunicado, no se necesitará esperar a que termine el trimestre, sino que podrán solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.

Además, se incluye una prestación para los autónomos de temporada, los que tienen actividad de julio a septiembre, que se homologa a la que desde el inicio del estado de alarma han tenido los autónomos.

Por último, el ministro ha constatado la importancia que tiene este acuerdo en un contexto como el actual, en mitad de una crisis derivada de una pandemia. "Todos juntos somos muchos más fuertes y tenemos capacidad de abordar los retos del Covid", ha añadido.

ATA, UPTA Y UATAE

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha destacado que se da un "paso fundamental" en la protección de los autónomos, especialmente para los que peor lo están pasando con la pandemia, además de otorgar "confianza" al país gracias a que todos los implicados han puesto de su parte por alcanzar el acuerdo.

Amor ha agradecido el nivel de "diálogo y voluntad" del acuerdo del Gobierno para plasmarlo, recogiendo aspectos como que los autónomos que ya han sido beneficiarios o no tengan actividad obtengan exoneraciones de cotizaciones y se mantenga la prestación por cese de actividad, además de darse protección a los autónomos de temporada, que se habían quedado fuera de las ayudas.

A este respecto, ha apuntado que un 10% de los autónomos no había iniciado su actividad y que hay actividades suspendidas que se pueden realizar, si bien con el acuerdo se ayuda a los autónomos con una menor facturación y que no pueden ejercer su actividad. "Es el primer acuerdo que los autónomos firmamos con este Gobierno esta legislatura; espero y confío en que no sea el último, porque siempre hemos demostrado que buscamos la voluntad de acuerdo y pacto", ha enfatizado.

Asimismo, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha valorado que se trata de "un día importante para 1,4 millones de autónomos" perjudicados por la pandemia, por un acuerdo que supone un "balón de oxígeno".

En este sentido, ha valorado la "certidumbre" de las medidas específicas en materia de protección social del Gobierno para un colectivo que se encuentra en una situación "frágil", por lo que ha felicitado a los implicados al ser un "ejemplo" de la relación entre Gobierno y agentes sociales.

Del acuerdo ha hecho hincapié en el mecanismo de ayuda para los trabajadores fijos discontinuos, ante la "indigencia económica" que están pasando, así como en los "grandes avances" con la prestación por cese de actividad, con bonificación de cuotas o el nuevo mecanismo de cese ordinario para seguir teniendo el "alivio" sobre la carga económica mensual.

Por último, la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, ha resaltado que de la pandemia se ha aprendido "mucho", como la importancia de los autónomos, y de alcanzar acuerdos como el formalizado para el colectivo, a pesar de que el diálogo es "manifiestamente mejorable".

No obstante, se ha mostrado "segura" de que se hará de la mano de los agentes sociales en el futuro, al tiempo que ha pedido "no pararse aquí", ya que hay "mucha gente" vulnerable que necesita que se siga trabajando y tomando medidas para que puedan salir adelante tras la crisis.