El Gobierno garantiza subidas del SMI y de las pensiones e intervenir "de forma más ambiciosa" en vivienda

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha garantizado este martes que, "mientras se mantenga un Ejecutivo progresista", continuará la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las pensiones ligadas al IPC, al tiempo que defenderá una intervención "más ambiciosa" en el mercado de la vivienda para resolver el "principal problema de los ciudadanos".

El ministro ha tildado de "intento de bloqueo" la propuesta del Partido Popular para que sean los empresarios quienes fijen los incrementos. "Saben que la patronal no estaría de acuerdo y, por lo tanto, tendría una especie de derecho a veto", ha expresado durante una entrevista en 'Malas Lenguas' de TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno la responsabilidad de fijar el SMI. Además, ha subrayado que, tras el incremento acumulado del 66 % en los últimos años, el Ministerio de Trabajo ya ha iniciado los contactos con el grupo de expertos para formular una nueva propuesta.

LA SEGURIDAD SOCIAL, UNA CAJA "SOLVENTE Y FUERTE"

Por otro lado, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas", asegurando que la Seguridad Social cuenta con "una caja fuerte, solvente" y destacando el incremento del Fondo de Reserva y Sostenibilidad en 15.000 millones de euros.

Asimismo, ha reprochado las críticas de la oposición señalando que "la mecha la prende Vox diciendo que había que hacer un sistema inspirado en la dictadura de Pinochet", para luego ser apoyado por el PP afirmando que el sistema iba a "petar", como expresó la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz.

En este contexto, ha contrapuesto la garantía por ley del Ejecutivo progresista de subir las prestaciones conforme al IPC frente a un PP que "está cada vez más lejos del centro y más cerca de la extrema derecha".

PASOS "MÁS AMBICIOSOS" EN VIVIENDA

En materia de vivienda, señalada como la principal preocupación social y "una de las razones del adelanto electoral", ha afirmado de forma tajante que "hay que dar pasos más ambiciosos" e "intervenir más en el mercado de la vivienda con toda la fuerza de la ley"

Así, ha recordado que, pese a ser una competencia de las comunidades autónomas, el Estado ha puesto sobre la mesa 7.000 millones de euros y la Ley de Vivienda.

España ha censurado al PP por buscar "enfrentar a los pequeños propietarios con los inquilinos" y ha recordado que buscarán los apoyos necesarios en la Diputación Permanente para convalidar los reales decretos ley pendientes.

Por último, ante las huelgas en la educación pública y las cargas policiales, ha denunciado el "ciclo de Vox" consistente en "degradar conscientemente los servicios públicos" para promover su privatización

Finalmente, ante las huelgas en la educación pública, ha reclamado respeto hacia las manifestaciones y ha recordado que "a los profesores y a las profesoras se les respeta", pidiendo expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no busque "soliviantar" a los sectores en conflicto.