Iceta dice que cierta temporalidad en la Administración es "aceptable", pero se compromete a reducirla al 8%

Pepe Álvarez dice que el país tiene una "gran oportunidad" para reforzar los servicios públicos

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, ha afirmado este miércoles que cierta temporalidad es "normal y aceptable" y ha reiterado su compromiso de que esta no exceda el 8% en todas las administraciones.

Así lo ha señalado durante la clausura del I Congreso de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) UGT, donde ha apuntado que el Ejecutivo quiere trabajar en reducir la temporalidad de las administraciones con medidas "eficaces" que eviten nuevas bolsas de temporalidad.

Es por ello por lo que se va a acordar con las organizaciones sindicales es la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para obligar a las administraciones a cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas estructurales ocupadas por personas que no tienen un contrato fijo.

"Perjudica a todos. El objetivo es desarrollar medidas efectivas para prevenir el abuso y el fraude en la temporalidad, limitando su duración máxima y queremos ver también por qué no han cumplido con los procesos de estabilización que se iniciaron en 2017 y 2018, que van mucho más lentos de lo que se había previsto", ha señalado el ministro.

También ha incidido en que se van a respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y se va a promover la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza funciones de carácter estructural.

"Hay vacantes que pueden cumplirse con un proceso que dura un año, pero hay otras que deben ocuparse de forma inmediata. No podemos tardar un año en cubrir una vacante", según Iceta, que cree que se necesitan mecanismos y tener una bolsa de interinos para cubrir "de forma inmediata y excepcional" una vacante.

El ministro ha puesto en valor el diálogo con las organizaciones sindicales y ha insistido en que antes de verano se va a alcanzar un acuerdo que permita "de una vez por todas" dejar atrás el problema de la temporalidad. "No entiendo la política de otra forma que no sea la de la práctica permanente del diálogo", ha añadido.

De hecho, ha asegurado que su Ministerio va a seguir por la vía del acuerdo, "porque solo así se podrán seguir reduciendo desigualdades y manteniendo la cohesión social y territorial".

PEPE ÁLVAREZ PIDE REFORZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dejado claro que su sindicato "no va a olvidar cómo se vivió la pandemia y la falta de medios que tenían los servicios públicos en el país".

Para el líder sindical, el país tiene "una gran oportunidad" para reforzar los servicios públicos. Además, ha trasladado a Iceta que "más allá de los acuerdos a los que llegue la federación y de las posibilidades que haya con el propio Gobierno, para UGT es una cuestión fundamental poner de manifiesto lo fundamental que es reforzar los servicios públicos".

Además, ha dejado claro que la tasa de reposición es "un desastre" que "no tiene ni pies ni cabeza", por lo que ha pedido a Iceta que es necesario que esta desaparezca.

Álvarez ha reclamado que se ponga en marcha "un gran pacto de Estado a partir de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea para reforzar los servicios públicos y construir un país mejor".

"Estamos en un momento importante. España va a disponer de fondos para reconstruir el país, para cambiar el sistema productivo que hemos tenido hasta hoy. Lo tenemos que hacer en la industria, pero también en los servicios, en el turismo y en el reforzamiento de los servicios públicos", ha apostillado.

En esta línea, ha señalado que este gran pacto "no será fácil, ya que el primer escollo es la política fiscal". "La derecha de este país debería explicar a los ciudadanos que un país que no paga impuestos no puede dar unos servicios públicos de calidad, no puede ayudar a sus empresas", ha apuntado, tras subrayar que el sistema impositivo español "es débil, frágil y no permite distribuir la riqueza ni tener oportunidades".

Durante la celebración del I Congreso de la Federación de Servicios Públicos de UGT se ha aprobado la reelección de Julio Lacuerda como su secretario general, con más del 93% de los votos.