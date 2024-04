La Seguridad Social logra máximos de 10 millones de afiliadas y 21,1 millones de ocupados a mediados de mes

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social registró por primera vez a mediados de este mes 10 millones de mujeres afiliadas, marcando un nuevo máximo histórico, al tiempo que se superaron, también por vez primera, los 21,1 millones de ocupados tras aumentar el número de cotizantes en 215.400 personas entre mediados de marzo y el 15 de abril.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la serie diaria de afiliación muestra que, a fecha 15 de abril, el sistema contaba con 10.006.013 mujeres afiliadas, el equivalente al el 47,4% del conjunto de afiliados, también máximo histórico.

"No sólo es una cifra, no sólo es un número, no sólo es un récord histórico, sino que es una muestra de nuestro firme compromiso para reducir la brecha de género en nuestro mercado laboral", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una valoración de estos datos remitida a los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, el número total de ocupados marcó a mediados de abril un nuevo récord histórico de 21.120.264 ocupados, 161.100 más que a finales de marzo y 215.400 más en comparación con el dato de mediados del mes pasado.

Tras cerrar marzo con 20.959.164 ocupados, la serie diaria de afiliación muestra que se superaron los 21 millones de cotizantes el 3 de abril, manteniéndose por encima de esta cota desde entonces hasta el 15 de abril, cuando concluye la serie facilitada este miércoles por el Ministerio. Ese día, el total de ocupados sobrepasó los 21,1 millones de trabajadores por primera vez en la historia.

"No solamente estamos teniendo cifras positivas en lo que tiene que ver con el empleo femenino. Una vez pasada la cifra histórica de superar los 21 millones de afiliados sigue creciendo de manera fuerte y ya superamos los 21.100.000 afiliados el pasado 15 de abril, llegando otra vez a una cifra histórica en nuestro país", ha subrayado la ministra Saiz.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, desde el inicio de 2024 se han creado 211.000 empleos, creciendo la afiliación media desestacionalizada en 63.721 personas en el último mes (desde mediados de marzo a mediados de abril).

A fecha 15 de abril, el total de afiliados en la serie desestacionalizada alcanzó los 21.054.195 cotizantes, frente a los 21.032.661 con los que cerró el mes de marzo.

Desde diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, la Seguridad Social acumula una ganancia de afiliados en la serie ajustada de casi 1,7 millones de trabajadores.