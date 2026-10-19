Los sindicatos formalizan la huelga general y lanzan una web para organizar la movilización

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han formalizado este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre para reclamar el derecho a una vivienda digna y asequible, en una jornada que sus promotores conciben como una movilización tanto laboral como social y que aspiran a prolongar más allá de esa fecha.

Los sindicatos han coincidido en señalar que el encarecimiento de la vida y, más en concreto, de la vivienda y el peso que el pago de ello tiene sobre las rentas de los trabajadores, se ha convertido en uno de los principales problemas en este país, por lo que recalcan que es necesario luchar contra la especulación inmobiliaria, los desahucios y los precios y, a su vez, por un aumento de los salarios.

Así se han manifestado, a las puertas del Ministerio, el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el de UGT, Pepe Álvarez; el de CGT, Miguel Fadrique; la de CNT, Nieves Román; el de la Unión de Actores y Actrices, Juanjo Artero; la portavoz de Intersindical y miembro de la dirección estatal de Co.Bas, Andrea Zayas, y la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Valeria Racu.

Esta última ha insistido en que la convocatoria trasciende a las propias organizaciones sindicales y que la convocatoria "no es de ningún sindicato", sino de "la gente, de las calles y del pueblo". Por ello, ha animado a la ciudadanía a implicarse desde ahora en su preparación y ha recalcado que "la huelga no empieza el 11 de noviembre, la huelga empieza hoy".

Por su parte, Sordo también ha llamado a la clase trabajadora y a la ciudadanía a participar "libremente" en la huelga, una convocatoria que, en su opinión, debería desembocar en una "movilización transversal" que vaya mucho más allá de la vivienda y aborde también la precarización del empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación.

A su vez, Álvarez ha presentado el registro de la convocatoria como un paso para situar el problema de la vivienda en el centro del debate público y cambiar el rumbo de las políticas en esta materia. El secretario general de UGT ha reclamado actuaciones inmediatas para controlar los precios del alquiler, frenar los desahucios y evitar que los fondos de inversión sigan ampliando su presencia en el mercado residencial, junto con medidas estructurales para aumentar la oferta de vivienda protegida.

Desde la CGT, Fadrique ha sostenido también que la crisis de la vivienda no puede resolverse sin abordar también la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el aumento del coste de la vida. El dirigente ha criticado la falta de soluciones por parte de los partidos políticos y ha defendido que la jornada del 11 de noviembre debe ser el comienzo de un ciclo de movilizaciones sostenidas, y no una protesta aislada.

En la misma línea, la secretaria general de CNT, Nieves Román, ha vinculado las dificultades para acceder a una vivienda con la precariedad que afronta la clase trabajadora. Entre sus reivindicaciones, ha planteado que el gasto en vivienda no supere un tercio de los ingresos y ha reclamado medidas contra quienes especulan con este bien. También ha llamado a mantener la movilización después del 11N.

Andrea Zayas ha reivindicado la unidad de organizaciones sindicales de distintos ámbitos en torno a la convocatoria y ha destacado la necesidad de coordinar las luchas laborales y sociales. "Gobiernos, esta huelga es contra todos", ha advertido, en un mensaje dirigido al conjunto de los ejecutivos, al tiempo que ha rechazado los decretos que considera insuficientes, las promesas electorales y las mesas de diálogo social que sirven para frenar las protestas.

Por último, el secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Juanjo Artero, ha animado a los profesionales del sector a secundar la huelga y respaldar las reivindicaciones de la clase trabajadora.

UNA HERRAMIENTA PARA ORGANIZAR LA MOVILIZACIÓN

En el marco de la convocatoria, la Confederación de Sindicatos ha lanzado Toka, una herramienta digital destinada a facilitar la participación ciudadana en la preparación de la huelga. La web, accesible a través de huelgaporlavivienda.org, reúne información sobre actividades organizadas en distintos territorios y permite consultar e inscribirse en iniciativas como reuniones, asambleas, piquetes informativos y comités de trabajo y de barrio.

Los convocantes han defendido que la organización de la huelga debe construirse desde abajo y han llamado a la ciudadanía a participar en las actividades previas al 11 de noviembre. Además de las reivindicaciones relacionadas con la vivienda, la movilización incorporará otras demandas sociales y laborales, entre ellas la defensa de las pensiones y los servicios públicos.

REIVINDICACIONES TRAS EL DESAHUCIO DE MARICARMEN

La convocatoria de huelga general nace de las reivindicaciones conjuntas en materia de vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos, iniciadas, primeramente, por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, tras el desahucio de Maricarmen Abascal en la ciudad de Madrid, y que dio lugar también a las acampadas en las plazas de las principales ciudades españolas, especialmente en la Puerta del Sol de la capital española.

El desahucio de Maricarmen --que falleció dos semanas después del desalojo-- provocó que el Gobierno aprobara dos decretos con medidas en materia de vivienda, que fueron tumbados en el Congreso por PP, Vox y Junts y que motivó, a su vez, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales al 29 de noviembre.

Posteriormente, el Ejecutivo volvió a aprobar estos decretos --con algunas modificaciones--, que deben ser todavía convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, la institución que rige la Cámara Baja en periodo electoral.