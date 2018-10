Economía/Macro.- Bruselas admite que la cifra de inflación no es buena y la atribuye a la subida del petróleo

Actualizado 31/03/2008 15:15:23 CET

BRUSELAS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea admitió que el aumento hasta el 3,5% del índice de precios de consumo (IPC) de la eurozona en marzo no es positivo y lo atribuyó a la subida de los precios del petróleo. No obstante, el Ejecutivo comunitario pidió de nuevo que la evolución de los salarios no se vincule a la inflación sino a la productividad para evitar una espiral inflacionista.

"La cifra no es buena, es más de lo que habíamos previsto", dijo la portavoz de Asuntos Económicos, Amelia Torres. Bruselas pronosticó el pasado 21 de febrero que la inflación en la eurozona se situaría en el 3,1% durante el primer trimestre de 2008 y luego empezaría a bajar hasta el 2,6% de media para todo el año.

"Es evidente que, con los precios del petróleo por encima de los 100 dólares, esta cifra no es tampoco tan sorprendente", agregó la portavoz, que explicó que habrá que esperar a que se publique la cifra desglosada a mediados de abril para conocer en detalle "qué ha podido motivar este aumento".

El Ejecutivo comunitario reiteró que ahora "lo importante es evitar los efectos de segunda vuelta, es decir, evitar una espiral inflacionista, algo que no interesa a los consumidores y especialmente a los que tienen ingresos más bajos".

En este sentido, Torres señaló que cualquier subida salarial debe vincularse a la evolución de la productividad "para mantener la competitividad de la economía de la zona euro".