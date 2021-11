Esade suma 1.800 alumnos en el actual curso y vuelve a beneficios tras la pandemia

La facturación neta es de 106 millones en el ejercicio cerrado el pasado agosto

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escuela de negocios Esade ha registrado más de 1.800 alumnos en el curso 2021/2022 y volvió a beneficios durante el curso 2020/2021, tras la pandemia, con ganancias de cuatro millones de euros.

Así lo ha explicado este miércoles el director general de la escuela de negocios, Koldo Echebarria, en un encuentro con la prensa en el que también han estado presentes el decano de Esade Business School, Josep Franch; el director de Esade Executive Education, Marc Correa; el decano de Esade Law School, Eduardo Berché; y el director Innovación de Esade, Ivan Bofarull.

El número de alumnos matriculados para el actual ejercicio ha superado en un 5% a los que estudiaron en Esade durante el curso 2020/2021 y en un 20% a los que lo hicieron en el curso previo a la pandemia.

El 65% de los alumnos son internacionales --frente al 62% del curso anterior y el 59% de dos años atrás-- y proceden de 90 países distintos, de los cuales el 60% son europeos, el 15% latinoamericanos, el 4% asiáticos, el 7% norteamericanos y el 6% africanos o de Oriente Medio.

Echebarria se ha felicitado de que las cifras del curso actual son un "récord" para la institución en cuanto a estudiantes internacionales.

Ha añadido que la pandemia frenó los planes para rehabilitar la sede en Barcelona, que se retomarán el próximo año, y el cambio de sede en Madrid, que vuelve a estar en marcha y que ha tenido que ampliar el foco a toda la ciudad ante la falta de opciones en la zona favorita.

AUMENTO DE INGRESOS

Echebarria ha explicado que la institución está acabando de auditar los resultados del curso 2020/2021, cerrado el pasado agosto, y ha avanzado un beneficio de cuatro millones de euros, tras haber perdido 700.000 euros en el anterior ejercicio.

Por su parte, los ingresos fueron de 106 millones de euros, frente a los 101 millones del anterior ejercicio y los 103,5 millones del curso previo a la pandemia; mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue de 12,5 millones, frente a los 5,5 millones del ejercicio anterior.

El directivo ha explicado que la pandemia ha provocado que los ingresos estén un año por detrás de las previsiones del plan estratégico de la escuela de negocios, y que el Ebitda esté "algo menos de un año por detrás".

Ha señalado que la mejora de los resultados se debe a un aumento de los ingresos, a una progresión de la rentabilidad en algunas líneas y a una reducción de costes --la mitad en mejoras en la eficiencia, que ha avanzado que "se quedarán"--.

NUEVOS PROGRAMAS

Franch ha explicado la nueva oferta académica de grados que ofrece Esade y que pone el foco en la tecnología y la innovación pedagógica.

Entre los nuevos grados se encuentra la doble titulación de Bachelor in Business Administration (BBA) y Bachelor in Artificial Intelligence for Business, que se empezará a impartir en el curso 2022/2023.

Además, este curso se ha iniciado el Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact, que tiene como objetivo abordar "los problemas y las ambiciones" de una generación de estudiantes comprometida con la sostenibilidad y el bienestar.

Franch ha explicado que han detectado "una tendencia a la interdisciplinariedad" en el enseñamiento superior y que le están dando respuesta.