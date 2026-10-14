Georgieva (FMI): "China necesita gastar más; Estados Unidos, ahorrar más; y Europa, invertir más"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, ha advertido de que la resiliencia de la economía mundial está llegando a su límite, por lo que los países necesitan sanear urgentemente sus finanzas, ya que "se acerca el invierno", así como abordar los crecientes desequilibrios globales, para lo que "China necesita gastar más; Estados Unidos, ahorrar más; y Europa, invertir más".

En una rueda de prensa en Bangkok en el marco de la celebración de las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, la economista búlgara ha explicado que el aumento de los niveles de deuda y del coste del servicio de la misma, que tiene a las economías avanzadas como "las más afectadas", responde a una inflación persistente, la mayor demanda de los inversores, un mayor crecimiento futuro esperado vinculado a la IA y, por supuesto, los fundamentos fiscales.

"Demasiados países no aprovecharon la recuperación pospandémica para reconstruir sus reservas fiscales, y cada nueva perturbación ha elevado los niveles de deuda", ha lamentado antes de instar a los gobiernos a "reparar las finanzas públicas con urgencia antes de que las grietas se agraven" mediante el incremento de la recaudación y la racionalización del gasto y mejorando la gestión de las finanzas públicas.

Asimismo, ante el aumento de los precios de la energía y los alimentos, Georgieva ha defendido la importancia de "proteger a las personas, no los precios", lo que implica brindar apoyo temporal y específico a los más vulnerables, preservando al mismo tiempo las señales de precios en los mercados.

En cuanto a la cita de 'Canción de hielo y fuego', popularizada en la serie de televisión 'Juego de tronos', advirtiendo de que "se acerca el invierno', con la que Georgieva dio la bienvenida la semana pasada al ciclo de reuniones del FMI, la economista ha explicado que, por un lado sirve para recordar que el invierno está llegando al hemisferio norte y eso aumentará la demanda de energía, presionando al alza los precios y afectando al desempeño económico, al tiempo que, por otro lado, sirve también como advertencia del riesgo de complacencia tras resistir tantas crisis.

"Sean conscientes del agotamiento de estas fuentes de resiliencia y asegúrense de estar preparados si las condiciones se vuelven más difíciles de afrontar", ha advertido.

Por otro lado, la directora gerente del FMI no ha dudado en señalar a China y Estados Unidos, junto con algunos países europeos, como "los principales contribuyentes" al creciente desequilibrio global.

En este sentido, ha instado a que los países con superávit aumenten el consumo interno, mientras que los países con déficit deben ahorrar más, reducir la deuda y disminuir el déficit. "China necesita gastar más; Estados Unidos, ahorrar más; y Europa, invertir más", ha resumido Georgieva.

En el caso de la mayor economía mundial, la directora del FMI ha apuntado que las propias autoridades estadounidenses reconocen que el déficit ha crecido demasiado y que el nivel de deuda también es excesivo, aunque ha advertido a Washington de que, además de apostar por un fuerte ritmo de expansión de la economía para reducir la ratio de deuda, el FMI considera también que "serán necesarias algunas medidas" para proporcionar el ajuste fiscal necesario con la suficiente rapidez.