El Gobierno estudia dejar que las empresas se registren a posteriori para recibir las ayudas de los Perte

Archivo - El secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, en un encuentro organizado por LLYC y moderado por la directora senior de la Unidad Next Generation EU en la consultora, Paloma Baena.

Archivo - El secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, en un encuentro organizado por LLYC y moderado por la directora senior de la Unidad Next Generation EU en la consultora, Paloma Baena. - LLYC - Archivo

El Ejecutivo presentará "en las próximas semanas" los Perte naval, agroalimentario y la parte industrial de la economía circular

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está estudiando permitir que las empresas se puedan registrar a posteriori ('ex post') para recibir las ayudas relacionadas con los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), según ha anunciado el secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco.

En un encuentro organizado por el área de Asuntos Públicos de LLYC, Blanco ha abordado cuestiones sobre el Real Decreto Ley 36/2020, por el que se exigía el registro previo de empresas interesadas en acceder a alguno de los Perte.

No obstante, el secretario general de Industria y Pyme ha indicado que el mecanismo no está en marcha y ha apuntado que el Gobierno se está planteando ahora que sea 'ex post', como medida de transparencia y control para la asignación de recursos.

24.00 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE

Por otro lado, Blanco ha señalado que el primer semestre de 2022 será "clave" para la ejecución de los fondos europeos, periodo en el que el Gobierno prevé movilizar 24.600 millones de euros a través de concursos, convocatorias y licitaciones y ha confirmado que la mayor parte de los recursos irá dirigida a empresas.

"Estamos en un contexto único. Tenemos más recursos que nunca, muy concentrados en el tiempo, con fecha límite para ser ejecutados", ha señalado Blanco durante el acto, al que han acudido representantes de Acciona, Cepsa, Técnicas Reunidas, Cemex o Adolfo Domínguez. El encuentro ha sido moderado por la directora senior de la Unidad Next Generation EU en la consultora, Paloma Baena.

El secretario general también ha aprovechado el evento para definir el calendario y algunos detalles de los Perte industriales. El más avanzado, el del vehículo eléctrico, se encuentra en un periodo de negociaciones "intensas y constructivas" con la Comisión Europea.

"Estamos ultimando los detalles de la convocatoria", ha apuntado Blanco, quien ha confirmado que a lo largo de "las próximas semanas" se presentarán los proyectos estratégicos que afectarán al sector naval, el agrolimentario y la parte industrial de la economía circular.

Por último, ha puesto en valor el papel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su relevancia para la economía española y el reto que supone para el sector público la gestión de esos proyectos. "Nos va a permitir dejar a la Administración preparada para afrontar en el futuro complejidades de este tipo", ha añadido.