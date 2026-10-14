Hacienda defiende que España es el país que más recursos ha movilizado en la UE para contener los precios

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que el Gobierno es el que más recursos ha puesto en marcha de la Unión Europea para contener y minimizar el impacto de la subida de precios por las consecuencias de la guerra en Irán.

Según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%.

España ha explicado en una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, que esta tensión en los precios está provocada por la guerra y se debe, principalmente, a los precios de la energía, que están derivando en el conjunto del IPC y en otros elementos importantes para el día a día de las familias.

En este contexto, el ministro ha destacado que el Gobierno ha impulsado un "ambicioso plan" de 12.000 millones de euros con tres reales decretos leyes para contener la escalada de precios, algo que se ha logrado en parte. "Se ha conseguido contener aproximadamente la mitad del incremento de precios que tendríamos sin las medidas", ha destacado.

El titular de Hacienda ha recordado que se han puesto medidas como la rebaja de 20 céntimos por litro del gasoil y del diésel o las ayudas también para los agricultores y para los transportistas. "Estamos conteniendo unos precios que también están escalando en el conjunto de países europeos, apoyando a las familias y a las pequeñas empresas y autónomos", ha recalcado.

Eso sí, Arcadi España ha reconocido la preocupación del Ejecutivo por la evolución en general del transporte y las derivadas que pueda tener también en los precios de los alimentos, que de momento están contenidos, pero que precisan atención de cara a los próximos meses.