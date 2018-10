Nadal asegura que la previsión de crecimiento del 3,3% en 2015 "se cumplirá sin problemas"

Actualizado 23/11/2015 14:11:18 CET

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, ha asegurado esta mañana que la previsión de crecimiento para España en 2015, fijada en un 3,3%, "se cumplirá sin problemas", algo que ha extendido al 3% del próximo año.

También ha señalado que se cumplirá el objetivo de "crear 600.000 empleos en 2015 y para el año que viene la previsión es algo más de medio millón de empleos, que debería ser la velocidad de crucero la próxima legislatura si no se invierten las políticas económicas".

Nadal ha participado en el Foro Económico, organizado por el PP de La Rioja. En el acto también los candidatos 'número uno' del PP de La Rioja al Congreso y al Senado, Emilio del Río y José Luis Pérez Pastor, respectivamente.

El director de la Oficina Económica ha destacado que España lleva dos años saliendo de la crisis económica, ya que, "en lugar de ir hacia abajo", destruyendo actividad y cerrando empresas, se están abriendo más negocios, creando más empleo y aumentando la actividad.

Todo ello, ha apuntado, se inició a finales de 2013, se "consolidó en 2014, y a lo largo de 2015", algo que "es una tendencia al alza de la economía española, que poco a poco va recuperando los niveles de bienestar perdidos, pero desde un punto de vista más sólida". "Antes vivíamos bien por lo que nos endeudábamos, y ahora vivimos bien por lo que producimos, vendemos y exportamos", ha añadido.

Sobre la deuda pública, Nadal ha señalado que "va a caer a partir del próximo año en términos de PIB, y afianzándose la tendencia en el futuro". Ha reseñado que "una buena parte de lo que ha aumentado la deuda pública no ha sido el déficit público, ya que el déficit se ha reducido desde el 9%, que era "enorme", y se ha reducido a la mitad a la largo de la legislatura.

A partir de ahí, ha indicado que había que sanear deuda que estaba y no se reconocía, algo que pasó con los proveedores, que no cobraban, y no se consideraba deuda pública, pero era un dinero que debían las administraciones públicas, que había que "sanear y pagar". Lo mismo que pasó con el déficit tarifario o con el "enorme agujero" de los bancos, indicó. "El mayor incremento que se ha producido de deuda pública ha sido por eso, por sanear deudas que estaban ahí, y que no se habían reconocido", ha destacado.

ALTA VELOCIDAD

Preguntado acerca de la Alta Velocidad Ferroviaria y su llegada a La Rioja, Nadal ha subrayado que el AVE "estará según lo que tiene previsto el Ministerio de Fomento; en esto no hay ningún cambio".

Ha destacado que su Gobierno "está a favor de esta infraestructura, frente a otras opciones políticas que no les gusta", ya que "todo lo que va por encima del AVE, tiene beneficios".

"No estoy de acuerdo con las cuentas que hacen otros; el AVE es rentable para el país si pensamos en nuestros hijos y nuestros nietos", ha añadido para a continuación afirmar que "es bueno para La Rioja, igual que para otras zonas del país".