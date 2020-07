El PP avisa de que un nuevo cierre de la economía sería "la puntilla" a España y espera no llegar a eso

Elvira Rodríguez dice que han tenido "poco tiempo" en la Comisión de Reconstrucción: "Creo que se le podría haber sacado más juego"

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha confiado en que no haya un nuevo cierre de la economía porque, según ha dicho, eso sería la "puntilla" a España. Tras asegurar que ahora todos tienen que cumplir las medidas sanitarias, con uso de mascarillas y mantener las distancias, se ha mostrado contraria a un nuevo "confinamiento absoluto de la economía" porque los españoles no pueden "morir de la enfermedad" pero tampoco "morir de hambre".

"A mi un nuevo cierre de la economía me preocupa muchísimo, porque no sé si sería la puntilla para nuestra situación", ha manifestado Rodríguez, en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntada si cree que puede llegarse a ese escenario si siguen creciendo los rebrotes del coronavirus.

Eso sí, la exministra de Medio Ambiente ha indicado que por ahora esos brotes del virus están localizados y "hay medios para hacer frente a la enfermedad" con los que no contaban en marzo, como mascarillas y organización en hospitales.

"Estamos mucho mejor preparados para hacer frente a una enfermedad que, de repente y en determinados sitios, nos golpeó y el Gobierno decidió que la única manera de hacerle frente era el confinamiento prácticamente generalizado, un confinamiento que fue mucho más largo que en otros países de nuestro entorno", ha afirmado.

Rodríguez, que ha pasado también la enfermedad, ha asegurado que ahora todos los ciudadanos tienen que ser "muy prudentes", cumpliendo las medidas sanitarias relativas al uso de mascarilla y distancia social como recomiendan los expertos y científicos, sin que nadie se crea "invencible". "Hay que tener cuidado. Mientras no exista vacuna es una enfermedad muy contagiosa que a determinadas personas hace mucho daño", ha advertido.

Dicho esto, y en medio de los rebrotes que se están produciendo, ha avisado de que también hay que tener "cuidado con el confinamiento absoluto". "No nos vamos a morir de la enfermedad pero no nos podemos morir de hambre. Hemos visto la terrible situación de las urgencias en los hospitales, pero también hemos visto la terrible situación de las colas para los alimentos", ha aseverado.

Ante los cruces de reproches entre comunidades por el reparto del primer tramo de 6.000 millones de los fondos Covid-19, Rodríguez ha vinculado este asunto con las discusiones que se producen en materia de financiación autonómica porque esto "tiene mucho que ver". "Hace falta un nuevo modelo pero con la recaudación cayendo es muy difícil", ha añadido.

Tras aludir a los cambios de criterios por parte del Gobierno en el reparto de ese dinero, ha señalado que ahora cada autonomía reivindica "la parte que no le ha beneficiado". "Los trajes a medida en financiación autonómica son complicados. No se pueden hacer porque al final las cosas no cuadran", ha recalcado.

Rodríguez, exministra de Medio Ambiete y exsecretaria de Estado de Presupuestos ha afirmado que ese fondo de 16.000 millones aprobado por el Gobierno era una "obligación de la Administración central", que tenía que "atender" a las comunidades, a las que no podía "dejar solas" para hacer frente al impacto sanitario, educativo y de pérdida de ingresos.

Dicho esto, ha dejado claro que esto "no es un complemento del modelo de financiación" sino "otra cosa". "Y los deberes que tiene la ministra de Hacienda, además del Presupuesto, es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Empezar a hablar de financiación es muy complicado por la situación en la que estamos pero es cierto que hay comunidades que no llegan", ha apostillado.

Rodríguez ha explicado que este año se ha dado a las autonomías financiación adicional, con entregas a cuenta, como si el crecimiento fuese el previsto a principios de año, 1,6%, pero "cuando haya que liquidar eso se va a generar un agujero muy grande en las comunidades y deberán tenerlo resuelto". "Hay tarea pendiente importante desde luego", ha subrayado.

"FRUSTRANTE" QUE NO SE ACEPTARÁN SUS PROPUESTAS EN RECONSTRUCCIÓN

Al ser preguntada si los grupos tienen que hacer autocrítica por no lograr más consensos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, Rodríguez se ha quejado de las "normas de procedimiento muy cerradas" que "impuso" la coalición de PSOE y Podemos. "Desde el principio partíamos de un campo de debate muy cerrado", ha dicho, para añadir que a ella le habría gustado más un debate "abierto de líneas generales".

"Creo que se le podría haber sacado más juego a la Comisión de Reconstrucción. Tendría que haber sido un campo de debate más abierto", ha abundado, para lamenta también que hayan tenido "poco tiempo" para trabajar.

Rodríguez, que lideró los trabajos del PP en el grupo de Economía, ha lamentado que a su partido no le aprobarán "nada" a pesar de que algunas enmiendas eran técnicas y no tenían carácter "ideológico", algo que ha achacado a "ese posicionamiento de que unos partidos de izquierdas no podían aceptar en economía nada de un grupo de derechas".

Según ha confesado, para ella fue un "poco frustrante" que todo el trabajo hecho por el Grupo Popular en el campo económico "no sirviera para nada" al no recogerse en el dictamen final. Sin embargo, ha avanzado que esas líneas de trabajo las trasladarán ahora a iniciativas parlamentarias en la Cámara Baja.

El PSOE y PP lograron un acuerdo en el documento sanitario y de la Unión Europea, pero ese consenso no fue posible en el paquete social, que fue tumbado por el Pleno del Congreso. En el caso del documento económico, la próxima semana volverá a la Cámara Baja por un error en la votación.