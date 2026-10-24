¿Puede España acabar como Francia? Las claves para entender la deuda, el déficit y el crecimiento

VÍDEO: Francia.- Al menos 166 detenidos hasta las 12.00 horas en las protestas contra el coste de la vida en Francia - DPA VÍA EUROPA PRESS

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los problemas económicos de Francia, marcada por el elevado déficit público, el aumento de la deuda, las dificultades para aprobar ajustes presupuestarios y las protestas en las calles, suscitan interrogantes sobre los riesgos para otras economías europeas.

XTB considera que el país vecino atraviesa una situación que entraña riesgos de contagio para otras economías.

¿POR QUÉ FRANCIA PREOCUPA A LOS MERCADOS?

La prima de riesgo exigida por los inversores a los bonos franceses con vencimiento a diez años frente al 'bund' alemán superó este jueves los 170 puntos básicos, la mayor brecha entre ambas referencias desde noviembre de 2011. La rentabilidad del bono francés a diez años rebasó el 5% y alcanzó su nivel más alto desde 2002.

XTB sostiene que Francia está tomando decisiones que pueden agravar sus desequilibrios, al mantener los compromisos de gasto mientras los mercados exigen medidas para contener el endeudamiento.

La firma considera que un ajuste brusco podría intensificar las protestas, debilitar el consumo y dificultar todavía más la aprobación de reformas. Sin embargo, advierte de que responder con nuevas ayudas sin una "financiación creíble" aumentaría las necesidades de endeudamiento y podría alimentar nuevas subidas de las rentabilidades de la deuda.

Asimismo, XTB señala que Francia tiene compromisos de gasto difíciles de modificar, como el gasto en pensiones, y añade que el escaso crecimiento económico complica la posibilidad de atender sus necesidades de financiación con una mayor recaudación.

¿PUEDE ESPAÑA ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN SIMILAR A LA DE FRANCIA?

España presenta una situación más favorable que Francia en términos fiscales, con un menor peso del gasto público sobre el PIB, una deuda y un déficit públicos que han seguido una trayectoria descendente en los últimos años y mayor crecimiento económico.

GASTO PÚBLICO

En concreto, en 2025 el gasto de las administraciones públicas representó el 45,3% del PIB español, frente al 57,3% del francés, lo que supone una brecha de doce puntos porcentuales, según los datos de Eurostat.

DÉFICIT PÚBLICO

La diferencia también se observa en el déficit público. Según los datos de Eurostat correspondientes a 2025, España registró un déficit equivalente al 2,4% del PIB, mientras que el francés alcanzó el 5,1%. La brecha es de 2,7 puntos porcentuales.

La evolución reciente también favorece a España en este indicador. El déficit español pasó del 4,6% del PIB en 2022 al 2,4% en 2025. En Francia, por el contrario, aumentó del 4,7% al 5,1% durante el mismo periodo, después de haber alcanzado el 5,8% en 2024.

DEUDA PÚBLICA

La deuda pública también refleja una situación más favorable para España en términos relativos, aunque continúa en niveles elevados. Eurostat sitúa la deuda española en el 100,5% del PIB en 2025, frente al 115,7% de Francia.

En España, la ratio de deuda descendió desde el 109,3% del PIB en 2022 hasta el 100,5% en 2025. En Francia, en cambio, aumentó desde el 111,4% hasta el 115,7% en ese periodo.

En esta línea, la deuda pública bajará este año del 100% del PIB por primera vez desde 2019, ya que el FMI estima que representará un 97,6% del PIB y que seguirá reduciéndose en cada uno de los siguientes años proyectados, situándose en el 89,4% del PIB para 2031, lo que supondría la proporción más baja desde 2012.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

La economía española seguirá creciendo por encima de la media de la zona euro durante los próximos años, al menos hasta 2031, según las proyecciones a más largo plazo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo estima un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027.

¿QUÉ VULNERABILIDADES PRESENTA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?

El Banco de España ha identificado el endeudamiento público como una vulnerabilidad de la economía española, pese a la reducción de la ratio de deuda. Ante las mayores necesidades de gasto vinculadas al envejecimiento, la defensa, la transición energética y la adaptación climática, ha pedido combinar una senda creíble para las cuentas públicas con una composición de ingresos y gastos que favorezca la inversión, el empleo y la productividad.

No obstante, ha destacado que España afronta esta etapa con una posición patrimonial y financiera sólida de hogares, empresas y bancos, tanto en perspectiva histórica como en comparación con el área del euro, gracias al saneamiento de sus balances tras la crisis anterior.

Por su parte, XTB advierte de que el crecimiento económico no garantiza por sí solo una mejora del bienestar de los ciudadanos. Según los cálculos de la firma, entre 2015 y 2025, el precio de la vivienda aumentó un 80,6% en España, mientras el salario medio nominal avanzó un 29,9%.

En Francia, ambos evolucionaron de forma mucho más equilibrada: la vivienda subió un 27% y los salarios un 24,4%. Esto supone que la relación entre el precio de la vivienda y el salario medio empeoró un 39% en España, frente a un 2% en Francia.

Por ello, la firma considera prioritario aumentar la oferta de vivienda y elevar la productividad para sostener mejores salarios.

¿QUÉ RIESGOS ECONÓMICOS AFRONTA ESPAÑA POR EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN?

El desafío demográfico constituye otra de las advertencias de XTB. España registró en 2024 una fecundidad de 1,10 hijos por mujer, la segunda más baja de la Unión Europea, según los datos citados por la firma.

XTB advierte de que este envejecimiento aumentará las necesidades de gasto en pensiones, sanidad y cuidados. Su financiación dependerá, a su juicio, de la capacidad de España para elevar el empleo y la productividad.

En este contexto, la firma defiende priorizar la reducción del déficit estructural, revisar la eficiencia del gasto público y evitar que los ingresos ligados al ciclo económico favorable se conviertan en obligaciones permanentes.