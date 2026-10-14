El Tesoro espera colocar este jueves hasta 5.500 millones en deuda a medio y largo plazo

Archivo - Sede del Banco de España. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español volverá este jueves a los mercados de deuda y cerrará las emisiones del mes de octubre con una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el organismo público prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60% y obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, con cupón del 3,55%.

Los tipos de interés marginales de referencia se sitúan en el 3,085% para los bonos del Estado a 3 años; en el 3,26% para los bonos a 5 años y en el 3,301% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años.

El martes pasado, el Tesoro adjudicó 2.133,91 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a máximos de hace dos años y casi rozando el 3% en la referencia a nueve meses.

En un contexto marcado por las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para aplacar las subidas de precios, el Tesoro ha ido elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, especialmente por las letras, un tipo de deuda especialmente atractiva para los hogares.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).