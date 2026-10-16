Las ventas de la industria disparan su crecimiento en agosto al 10,8% y suman seis meses de alzas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La cifra de negocios de la industria se disparó un 10,8% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de agosto, las ventas de la industria encadenan seis meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+10%), abril (+11,4%), mayo (+3,3%), junio (+9,3%) y julio (+4,4%).

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y de telecomunicaciones (+64,8%), las coquerías y el refino de petróleo (+63,3%) y la metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (+38,1%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el octavo mes del año se registraron en la industria del tabaco (-49,8%), la preparación e hilado de fibras textiles (-8,5%) y la fabricación de aparatos domésticos (-8,5%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,7% interanual en agosto, tasa 4,1 puntos superior a la del mes previo y con la que se suman también seis meses consecutivos de incrementos.

En los ocho primeros meses del año, las ventas de la industria subieron una media del 4,9%, destacando los aumentos en coquerías y refino de petróleo (+39,9%) y en la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (+24,7%).

LAS VENTAS SUBEN UN 2,1% MENSUAL

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 2,1%, su mayor avance mensual desde marzo, y con el que se ponen fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

Por destino económico de los bienes, la energía (+7,5%), los bienes de consumo no duraderos (+1,2%), los bienes de equipo (+1%) y los bienes intermedios (+1%) presentaron tasas mensuales positivas, frente a la caída registrada en los bienes de consumo duraderos (-0,7%).

LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA SUBE EN 12 CCAA Y BAJA EN CINCO

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en agosto en tasa interanual en 12 comunidades autónomas y disminuyó en cinco.

Los mayores incrementos se produjeron en Navarra (+23,7%), País Vasco (+22,2%) y Andalucía (+21,2%), únicas regiones con ascensos superiores al 20%.

Por contra, los únicos descensos de la facturación se registraron en Aragón (-4%), Baleares (-3,4%), La Rioja (-3,3%), Extremadura (-2,1%) y Canarias (-1,4%).