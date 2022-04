Las acciones de Twitter suben un 3% en la apertura tras la OPA de Musk

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Twitter han subido alrededor 3% en la apertura del NASDAQ de este jueves después de que el fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, haya anunciado su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Twitter que la valora en 43.394 millones de dólares (39.803 millones de euros).

Así, los 47,12 dólares a los que las acciones de Twitter cotizan a las 15.35 horas, distan aún de los 54,20 dólares por título ofrecidos en la OPA.

Musk reveló el pasado 1 de abril una posición del 9,2% en la compañía, lo que le convertía en máximo accionista, y estuvo a punto de entrar en el consejo de la firma, pero finalmente rechazó la propuesta.

La oferta, totalmente en efectivo, supone una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de Twitter, así como del 38% con respecto al 1 de abril, cuando reveló su posición en la compañía.

"Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada", ha asegurado Musk en la carta remitida al consejo de administración en la que presenta su oferta.

Por contraparte, los títulos de Tesla han caído un 1,17% hasta los 1.010 dólares (932 euros).