Adveo nombra un nuevo director financiero

Publicado 21/12/2015 12:18:51 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adveo ha nombrado a Manuel López Antón nuevo 'chief financial officer', informó el grupo, que señaló que este nombramiento "ratifica el inicio de un nuevo ciclo en su desarrollo en el que la gestión operativa, la transformación digital del negocio y la disciplina financiera en la toma de decisiones son prioritarias".

El nuevo director financiero del grupo dependerá directamente del consejero delegado, Jaime Carbó, quien destacó que "la amplia experiencia en 'finance', 'controlling' y operaciones" de López serán "una aportación clave para desarrollar con éxito el nuevo ciclo que se inicia en Adveo".

López es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, master en banca y finanzas por Hochschule für Bankwitschaft (Frankfurt School of Finance and Management de Frankfurt am Main, Alemania) y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en 'corporate finance'.

Desde 2001 ha ocupado distintos puestos en Telefónica, fundamentalmente en las áreas financieras y de control de gestión, con estancias en Alemania y Argentina. Así, entre otras posiciones, ha sido parte activa de la estrategia de transformación de Telefónica

Global IT y se ha encargado de la integración de BellSouth en Telefónica.

Desde 2013 ha sido 'chief operations officer' y 'chief financial officer' de Yaap Digital Services, 'joint venture' entre CaixaBank, Santander y Telefónica, compañía focalizada en medios de pago y marketing digital.