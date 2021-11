La AED presenta la miniserie sobre liderazgo empresarial 'Reinvéntate Leadership Stories'

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Directivos (AED) ha presentado la miniserie documental sobre liderazgo empresarial en España 'Reinvéntate Leadership Stories'.

La miniserie, que se estrena este miércoles, tiene como objetivo "dar voz y visibilidad a los directivos españoles y a las organizaciones que están liderando" la innovación, la transformación, la capacidad de adaptación y la responsabilidad social tras el impacto de la pandemia, ha informado la entidad en un comunicado.

Cuenta con cinco capítulos y diez cápsulas de un máximo de seis minutos y da voz a diez historias de transformación empresarial protagonizadas por los directivos que las han liderado.

Cada episodio se dedica a un reto en concreto que los directivos españoles están afrontando por la crisis provocada la pandemia y que la AED ha identificado tras consultar a más de 2.000 directivos: Gestión de la incertidumbre, Transformación, Impacto Covid, Sostenibilidad y Personas y organización.

La presentación se ha realizado este martes en el All In One de CaixaBank en Madrid, y el presidente de la entidad, Juan Antonio Alcaraz, ha asegurado que el objetivo de la miniserie es "aproximar el mundo empresarial al público general dándoles voz y visibilidad".

Cada uno de los cinco capítulos recoge las impresiones de dos líderes empresariales y las historias responden a criterios transversales de tamaño de empresa, territorialidad y diversidad.

En concreto, participan en el proyecto el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz; el ceo de Melía Hotels, Gabriel Escarrer; el ceo de Vicky Foods, Rafael Juan; el ceo de Nueva Pescanova, Ignacio González; el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, y el director general del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol.

También aparecen la vicepresidenta ejecutiva de Cosentino, Pilar Martínez; el ceo en España de Ikea, Nurettin Acar; la directora Corporativa de RRLL, Cultura y Desarrollo de CaixaBank, Anna Quirós, y la ceo de Movistar+, Cristina Burzako.